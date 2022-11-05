蕭茲訪中達成協議　在大陸德國僑民將能「接種BNT疫苗」

▲蕭茲訪與習近平會面。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日開啟訪華行程，分別與中國國家主席習近平和國務院總理李克強進行會談。蕭茲當日宣布，已與中方達成協議，將允許在大陸的德國僑民接種BioNTech（BNT）疫苗。值得注意的是，這將是大陸開打的第一款非中國研發疫苗。

路透社報導，蕭茲在與李克強的聯合記者會上指出，兩國抗疫方法不同，但共同承擔消滅病毒的責任，包含批准在中國大陸的外籍人士接種BNT疫苗，「這只是第一步，希望接下來施打資格範圍能擴大到普及的程度。」

目前，香港、澳門都有開放民眾施打BNT疫苗，但中國大陸至今仍未批准。上述消息宣布後，BNT公司股價上漲3.6%，上海復興醫藥股價則漲5.2%。BNT公司指出，一旦中方批准，疫苗就會進口到中國。

據《德國之聲》，蕭茲還出席一場中德企業家圓桌會議。另外，在蕭茲訪華行程開啟前，報名隨行的經濟代表團企業人士一度衝破100人，不過，僅12家當地知名企業獲批，而這12間企業的老闆各個來頭不小，包括福斯汽車、巴斯夫、西門子和德意志銀行的董事會主席等，他們在大陸經營的事業每年獲利均破數百億歐元，顯示中德經貿關係在雙邊發展上，仍佔有舉足輕重的地位。