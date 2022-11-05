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美日外長於G7雙邊會晤　談及「台海和平穩定」重要性

▲▼美國國務卿布林肯與日本外相林芳正於德國出席七大工業國集團（G7）外長會議時，舉行場邊雙邊會談。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯與日本外相林芳正於德國出席G7外長會議期間，舉行雙邊會談。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

美國國務卿布林肯赴德國出席七大工業國集團（G7）外長會議，今天與日本外相林芳正舉行場邊會。兩人談論維繫台海和平穩定的重要性，也討論北韓飛彈試射、俄烏戰爭等議題。

G7各國外長3日至4日在德國西部明斯特市（Munster）召開會議，布林肯（Antony Blinken）利用會議期間與多國舉行雙邊、多邊會議，包括今天與林芳正的雙邊會晤。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）事後發布的會議摘要，布林肯與林芳正今天在會中談論台海局勢、北韓飛彈試射、俄烏戰爭等一系列區域問題。在台海部分，兩人討論維繫台海和平與穩定的重要性。

G7外長在今天稍早發布的聯合聲明中，也重申台海和平穩定的重要性。他們呼籲和平解決兩岸問題，強調G7成員在台灣上的基本立場不變，包括他們的「一中」政策。

自中國國家主席習近平於中共20大鞏固第3任期以來，布林肯頻對台海局勢發出警告；他指出，北京不能再接受現狀，決心加速實現統一，由於這個區域海上貿易占每日貿易總額50%，多數手機晶片也是台製，「若台海爆發危機，對全世界都是壞事」。

面對北韓近來頻頻進行飛彈試射，包括當地時間3日上午試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），普萊斯表示，布林肯與林芳正今天就北韓持續性的危險、破壞穩定行徑進行討論，並重申國際社會必須聯合向平壤進行究責。

林芳正在會前表示，北韓接二連三的飛彈試射史無前例，「完全不可接受」。布林肯則指出，北韓行徑只會強化美國對日本、南韓安全的「絕對承諾」（absolute commitment）。

此外，普萊斯指出，布林肯在會中強調日本對烏克蘭強健、持續支持的重要性，以及雙方將深化在印太各項議題上的合作，包括能源安全、安全供應鏈等。

布林肯今天稍早也與義大利新任外長塔加尼（Antonio Tajani）舉行場邊會。根據普萊斯，布林肯在會中感謝塔加尼承諾會維持義大利對烏克蘭的強健支持，兩人也談論美義兩國對中國的共同關切。

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