梨泰院慘案　首爾市研究「1年前早示警」：寬不及4m窄路很危險

▲南韓媒體指出，首爾市政府轄下研究機關1年前就已經提出關於狹窄道路的相關研究報告，並建議當局予以改善。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓首爾梨泰院在萬聖節前的周末發生156死的大規模踩踏慘案。而南韓媒體MBN報導，首爾市政府轄下的一個研究機關2021年7月就曾提出一份報告書，研究結果警告，寬度不到4公尺的狹窄巷弄很容易發生危險災難。不過，首爾市當局收到報告後並未將其反映在實際施政上。

根據MBN指出，首爾市轄下的「首爾研究院」去年7月針對寬度不足12公尺的社區道路管理現況進行研究，並發布一份報告書。研究結果顯示，寬度小於4公尺的窄巷在首爾市所有道路中占比達23%，尤其江北的舊城區小巷弄比江南地區來得更多，此次發生梨泰院慘案的龍山區狹小道路占比則高達30%。梨泰院踩踏事故現場的窄巷寬度更只有3.2公尺。

研究報告警告，寬度不及4公尺的道路萬一發生危險，便很難迅速應對災難，是施政當局應該首先處理的危險因素。另外，此次梨泰院事故發生的主因──傾斜路面，報告書中也提出應該設置防滑材質設施等進行道路改善。報告總結，針對此類狹窄道路，各個地方自治政府應統整改建。然而，報告書雖於去年提交至首爾市政府安全總管室，但窄巷問題迄今毫無改善。

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