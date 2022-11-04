他自爆談禁忌師生戀！對高中生小女友「親親摸摸」　下場慘了

▲男老師聲稱，兩人是認真交往，但仍因違反兒童福祉法，遭到停職處分。（示意圖／取自pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一名高中男老師與女學生大談禁忌師生戀，交往期間更曾多次對女學生動手動腳，然而兩人的關係隨後便被女方家長發現。男老師深知無法再隱藏，因此主動向學校申報失職行為，經過靜岡縣教育委員會調查後，4日遭到免職處分。

根據《靜岡電視台》報導，該名20多歲的男性老師任教於靜岡縣中部地區的一所縣立高中，而他在學校認識其中一名未滿18歲的女高中生，並在9月多次向對方進行猥褻行為。隨後兩人的關係被女高中生的家長發現，他自知無法再隱瞞，因此主動向學校通報此事。

根據靜岡縣教育委員會調查，男老師聲稱，與女學生為戀人關係，是認真在交往。但由於該名老師涉嫌不當行為，因此教育委員會也在第一時間通報警方，並於4日對男老師祭出免職處分。教育長池上重弘表示，會持續透過指導與教育研修，努力恢復外界對於教育行政的信賴度。

另一方面，教委會雖然已經報警，不過女學生與家屬並不打算向男老師追究刑事上的責任。

根據日本現行法律，對未滿18歲的青少年或少女進行猥褻或性行為，違反兒童福祉法與相關條例。如果涉及金錢交易，則涉及兒童買春罪。因此就算是雙方合意，與未成年發生性行為或猥褻行為仍屬違法。早在2012年，靜岡縣就曾經有一名老師因為與學生交往並發生性行為，遭到免職處分。

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