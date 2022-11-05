「選舉賭盤」最熱縣市曝光！　桃園選情組頭看好他

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「選舉賭盤」最熱縣市曝光！　桃園選情組頭看好張善政

桃園市選情膠著，張善政（右）從開盤讓鄭運鵬（左）8萬票，一路被追趕至只讓1.5萬票，幾乎五五波的差距。（本刊資料照）

▲桃園市選情膠著，張善政（右）從開盤讓鄭運鵬（左）8萬票，一路被追趕至只讓1.5萬票，幾乎五五波的差距。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年九合一大選選情北熱南冷，連帶影響選舉賭盤的下注強度，有組頭就向本刊表示，以六都而言，目前台北市算是蔣萬安、陳時中和黃珊珊三強鼎立，民調上蔣萬安以些微差距領先；新北、台中則普遍看好侯友宜、盧秀燕能連任成功；而台南、高雄由黃偉哲、陳其邁勝出幾無懸念，所以賭盤的玩法也有限。變數最大的地方則在桃園，張善政從開盤讓鄭運鵬8萬票，一路被追趕至只讓1.5萬票，幾乎五五波的差距，讓不少人下注看好戲，更令桃園變成全台最熱門的賭盤盤口。

今年九合一大選選情北熱南冷，連帶影響選舉賭盤的下注強度，有組頭就向本刊表示，以六都而言，目前台北市算是蔣萬安、陳時中和黃珊珊三強鼎立，民調上蔣萬安以些微差距領先；新北、台中則普遍看好侯友宜、盧秀燕能連任成功；而台南、高雄由黃偉哲、陳其邁勝出幾無懸念，所以賭盤的玩法也有限。變數最大的地方則在桃園，張善政從開盤讓鄭運鵬8萬票，一路被追趕至只讓1.5萬票，幾乎五五波的差距，讓不少人下注看好戲，更令桃園變成全台最熱門的賭盤盤口。

熟知賭盤內情的組頭A先生向本刊表示，陳時中甫參選時聲勢不錯，當時被外界看好，9月時還開他讓2萬票勝選；不料他因免治馬桶偷窺、疫苗風波等爭議，加上媒體人周玉蔻頻頻追打蔣萬安身世、蔣孝嚴緋聞案等問題，導致選情一路下滑，10月初已變成陳時中、蔣萬安的PK盤。但依照選民結構，台北市的基本盤以藍營較大，相對蔣萬安的贏面也較大。

目前台北市算是陳時中（左起）、蔣萬安、黃珊珊三強鼎立，民調上蔣萬安以些微差距領先。（本刊資料照）

▲目前台北市算是陳時中（左起）、蔣萬安、黃珊珊三強鼎立，民調上蔣萬安以些微差距領先。

相較於台北市，桃園市的選情更顯膠著！A先生直言，綠營在林智堅因論文爭議退選，加上鄭寶清脫黨參選，賭盤曾一度開到張善政讓8萬票的差距；但就在張善政爆出農委會研究計畫涉抄襲等風波後，鄭運鵬的選情開始逐步回穩，差距逐漸縮小到讓2.5萬票，直到最近1個月又拉近至讓1.5萬票，呈現五五波的狀態，對比其他態勢較為明朗的縣市，桃園鹿死誰手還很難說！

A先生指出，由於桃園的局勢拉近，許多閒散的賭客或組頭，抱著看熱鬧的心態紛紛下注，相對其他選情較冷的縣市，目前賭資已累積超過億元，可謂是全台賭盤最熱的縣市。有鑑於此，警方也不敢大意，預料選前會再實施掃蕩，壓制地下賭盤囂張氣焰。

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