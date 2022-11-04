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小五童遭同學持塑膠刀劃傷脖子　校方辯「同學間玩耍」家長怒轉學

小五童遭同學持塑膠刀劃傷脖子　校方辯「同學間玩耍」家長怒轉學

▲受害孩子申請轉學，同班同學寫紀念卡片給他留念。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

嘉義地區某國小爆發校園霸凌案！一位小學五年級男童被家長指控對同學施暴，包括用墊板劃傷臉頰、用水壺、掃把打人，還抓扯同學頭髮，把同學反鎖在學校工具室，甚至用切蛋糕的塑膠刀劃傷同學脖子，一連串失控行為引起家長恐慌，向校方反應只獲得「同學間嬉鬧行為」回覆，有家長無奈只好將孩子轉學，對校方姑息極度不滿。

本刊接獲家長投訴後，致電轄區警局少年隊，警方稱本週四（3日）中午接獲民眾報案，派出所立即調派2名警員到校了解，經詢問學務主任、教師、家長等民眾，認為已違反兒少相關規定，將製作「偏差行為紀錄表」、「偏差行為通知書」移交相關社福單位進行後續輔導。

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「我真的忍無可忍」，受害家長3日上午投訴本刊，希望社會重視類似校園霸凌現象。投訴人表示，她的兒子就讀嘉義某國小五年級，開學僅2個多月，班上1位同學多次對同班同學肢體暴力，向校方反應都沒結果，家長只能隱忍。

這名脫序同學行為包括用墊板劃傷同學臉頰、用水壺、掃把打人，還抓扯同學頭髮，把同學反鎖在學校工具室，連同學看他都被說成「瞪他」，甚至用切蛋糕的塑膠刀劃傷同學脖子，欺負比他弱小的孩子。

投訴家長在臉書發文說明孩子被虐經過。（讀者提供）

更扯的是，這名傷人的同學某天在課堂中，惡人先告狀突然跑到輔導室「指控」受害同學打人，導致被指控者莫名遭約談20多分鐘，影響上課權益。

原來，這名打人的同學早在小學二年級就出現類似暴力傾向，只是當時沒那麼嚴重，加上該名學生的父親入獄服刑，母親離家不知去向，目前由阿公、阿嬤隔代撫養，校方曾多次請阿公到校協助輔導，但阿公屢次嗆聲「我是兄弟」，甚至連老師都要向他「賠罪」了事，敢怒不敢言。

投訴家長指控，她的兒子一個多月前被這名施暴同學反鎖在學校工具室內，對外無法連絡，若不是老師即時發現，擔心不知會出什麼意外，校方事後保證一定會設法善後，結果等待至今沒有答案。

10月底某天，兒子返家後，被她發現脖子出現一道被刀劃傷的痕跡，雖然不甚明顯，也沒流血，但這個位置受傷實在很怪，詢問後才得知，又是這位同學持切蛋糕的塑膠刀劃傷的，她擔心孩子會出事，決定幫他轉學。

受害者的同班同學寫卡片給他。（讀者提供）

誇張的是，3日中午，她突然接獲校方來電，指該名施暴孩子又意圖拿椅子砸她孩子，「反正妳已經辦理轉學了，請速速到校把小孩接走，避免發生意外」，認為校方這種姑息態度實在要不得，到校後立即撥打110報案，請警方到場處理。

警方到場找來校方老師、家長共同了解經過，發現這名小五生年紀雖小，但他昨天在教室情緒失控，竟想用椅子砸人，甚至驚動三名老師才把他壓制住。家長認定這已經嚴重影響其他學生上課權益，校方人員也坦承這名學生有多次施暴紀錄，未曾通報教育單位。

本刊致電校方查證，校方人員指這2名學生「感情要好」，被打的有「過動」傾向，打人的有身心狀況，目前每週定期看身心科醫師，也有按時服藥，認為是2人打鬧玩耍行為，目前已指派社工、教輔員協助該名同學。

投訴家長對校方做法多所怨言。（讀者提供）

對於校方說法，投訴家長相當不滿，還誣指她兒子是「過動兒」，為施暴小孩行為合理化。她認為校方說法根本在掩飾太平，她把事情經過寫在個人臉書，結果學校、家長會長立刻致電給她，以「影響校譽」為由要她撤下。她只能透過個人臉書訴說這段親身經歷，請其他家長多關心小孩上班狀況，其他的只能自求多福。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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