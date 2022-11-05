長榮開航慕尼黑「觀光客估增2成」！德國人讚：台灣食物全都好吃

▲長榮航空開航德國慕尼黑直飛航線，對於雙邊觀光業有相當助益，圖為慕尼黑寧芬堡。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空開航台北－慕尼黑航線，每周飛行四航班，以波音777-300ER或787機型飛航，開航優惠價來回機票只要2萬7596元起。當地旅遊業者評估，明年台德互訪旅客數約可增加2成，他也透露德國人特別喜歡體驗在台灣的生活，而且台灣食物「什麼都好吃」。

為慶祝新航線開航，長榮航空推出台北－慕尼黑開航特惠價，前往官網購買來回機票只要2萬7569元起。旅行業者也規劃各式團體行程，前往慕尼黑10天只要6萬9900元起，旅客也可同步搭配長榮航空其他歐洲航點自由進出，包裝更多樣化旅程。

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▲▼台灣與德國每年互訪觀光客約15萬人次，圖為德國慕尼黑街景。（圖／記者李宜秦攝）

德國旅遊業者表示，慕尼黑是德國南部的重心城市，長榮開航後對於雙邊旅遊業將有很大助益，目前每年雙邊互訪約15萬人次，預估到明年可再增加2成的觀光客。

德國業者指出，德國人特別喜歡到台灣欣賞風景、體驗文化，尤其是感受台灣式的生活，如在台北慢步旅行、騎腳踏車等，各種活動都相當吸引德國人，他也透露，「我上次去台北吃了很多東西，台灣的食物真的每一樣都很美味」。

台灣駐德國代表處大使謝志偉表示，目前長榮飛行慕尼黑的航班為每周四班，如果市場需求足夠，有機會增加到一天一班、每周七班，他表示，「估計很快就會有此需求」。德國交通部也表示，台德兩國再增加直飛航班，對於雙邊的友誼有很大益處。

▲▼德國慕尼黑寧芬堡為當地知名景點之一，許多台灣人都會到該處參觀。（圖／記者李宜秦攝）

