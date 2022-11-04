長榮航空打造旅展首座虛擬實境「讓民眾秒出國」　機票最多省萬元

▲長榮航空旅展推出多項優惠。（圖／長榮航空）

記者李姿慧／台北報導

2022 ITF台北國際旅展今(4)日起連4天登場，台灣自10月13日起全面解封，搶出國民眾擠爆旅展，長榮航空新開航米蘭及慕尼黑新航線也吸引不少旅客詢問，長榮航空除在旅展展區擬真打造的1:1機場自助託運行李櫃檯外，線上旅展也推出最高省萬元超殺優惠。

國境解封，國人瘋出國，為實現民眾一秒出國的願望，長榮航空今年參加旅展首度打造首座虛擬實境現場，民眾只要加入長榮航空LINE官方帳號，並完成虛擬登機證製作，即可透過長榮航空旅展攤位現場擬真打造的1:1機場自助託運行李櫃檯，同步體驗零接觸的快速登機步驟。

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攤位更打造360度環景劇場，讓民眾如同置身於機艙中，羽球國民天后戴資穎更以機上廣播邀請民眾出國，透過環景劇場一秒抵達慕尼黑新天鵝堡、米蘭艾曼紐二世迴廊等著名景點。

▲長榮航空打造虛擬實境現場帶民眾秒出國。（圖／長榮航空）

長榮航空表示，展區內皇璽桂冠艙首度以3D光雕立體動態呈現，以絢麗視覺效果介紹該艙等細節，浮空投影技術讓長榮航空機隊中波音787、波音777-300ER及Hello Kitty彩繪機等機型出現在民眾眼前，有如科幻大秀。

長榮航空表示，除在ITF台北國際旅展虛擬實境體驗外，「2022長榮航空線上旅展」即日起至11月27日止推出明年3月底前出發優惠機票，最高還可省萬元，包括國人最喜愛的桃園-成田最低未稅價只要11,096元起，台北-宿霧航線未稅最低價只要5,924元起，台北-維也納直飛航線未稅價23,905元起，台北-布里斯本航線未稅價也只要20,748元起。