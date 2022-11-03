長榮航空「首航慕尼黑」來回全滿！交通部曝下一歐洲直飛航點

▲長榮航空慕尼黑首航來回航班全滿。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空今日首航台北－慕尼黑航線，首航來回航班全滿，交通部民航局長林國顯表示，歐洲包括捷克布拉格、波蘭等國都有在努力拓展航點，他也坦言，目前航班數約恢復三分之一、運量恢復10％左右，明年有望逐步上升，運量可恢復到30、40％。

長榮航空董事長林寶水表示，德國南部一直都沒有直飛航班，本次開航慕尼黑航線，國人都非常興奮，首航來回航班全滿，後續班機旅客數也很多，長榮航空看好此行情，會繼續努力找回人流。

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林寶水表示，未來貨機是否也能飛行慕尼黑還需視情況而定，歐洲航權有外交問題，因此爭取會比較困難，本次是去年簽訂放寬協議，原本台德每周只有7航班，今年才又增加4航班。

▲長榮航空台北－慕尼黑每周飛行4航班，首航旅客開心合照。（圖／記者李宜秦攝）

林國顯表示，目前歐洲包括捷克布拉格、波蘭等國都有在努力拓展航點，不過德國是台灣在歐洲最大的互動夥伴，疫情前與歐洲的互訪旅客數每年有50幾萬人次，其中德國就佔了15萬人次左右，包括9萬人次來台、6萬人次赴德，占比高達2成，其他國家還有努力空間。

林國顯坦言，今年航運業恢復幅度有限，今年運量能達到400萬都很拼，相比2019年的4800萬左右，僅不到1成，明年有望逐步恢復到3、4成的運量，目前航班數約是疫情前三分之一。