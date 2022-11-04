出國玩了！航空業復甦「航班將恢復8成」　長榮曝最新航點規劃

▲國際旅遊景氣明顯恢復，慕尼黑機場旅客人潮眾多。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／德國報導

長榮航空正式開航台北－慕尼黑航線，每周飛行4航班，歐洲共飛行6航點，為全台飛行歐洲最多國的航空公司。長榮航空總經理孫嘉明表示，隨著國境解封，航空業也逐步復甦，明年底航班數有望恢復到疫情前的八成以上，若兩岸之間關係更進一步，恢復幅度將更大，另明年也計畫開航菲律賓克拉克機場。

長榮航空3日首航台北－慕尼黑航線，未來每周飛行4班航班，以波音777-300ER或787機型飛航，全機都可享受米其林餐點，開航優惠價來回機票只要2萬7596元起成為台灣飛行歐洲航點最多、航班最密集的航空公司，歐洲六航點包括新開航的慕尼黑、米蘭，還有阿姆斯特丹、倫敦、巴黎、維也納。

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▲▼長榮航空首航慕尼黑歡迎儀式。（圖／記者李宜秦攝）

孫嘉明表示，長榮航空在歐洲佈局逐漸擴大，歐洲航班中的轉機旅客也佔比三成以上，由於新航線米蘭、慕尼黑航班抵台時間都是早上五、六點，剛好方便轉機旅客搭機至東北亞、東南亞。

孫嘉明指出，慕尼黑航線開航後，國人不只到德國旅遊更方便，對於商務客而言更是一項便利的選擇，旅客也可米蘭進、慕尼黑出等，許多旅行團選擇米蘭進、巴黎出，可以帶更多旅客到歐洲，不只著眼在德國市場。

孫嘉明表示，德國南部是工業重鎮，因此商務客人數眾多，貨運也佔比很大，像慕尼黑航班回去載貨幾乎都是裝滿。他透露，慕尼黑航線從疫情前就開始斡旋，由於台灣特殊關係取得航權不易，加上德國地方選舉、疫情等因素拖延，至今年才終於正式開航，意義重大。