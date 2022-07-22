▲擁抱美好生活！柯佳嬿化身Panasonic概念體驗館PoME一日店長。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲Panasonic打造全新「概念體驗館PoME」，邀請代言人柯佳嬿化身一日店長。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／雲林報導

Panasonic打造全新「概念體驗館PoME」，完美展示日系職人匠心設計，更邀請代言人柯佳嬿化身一日店長，帶領大家體驗高品味的智慧生活，而「PoME」發音類似台語「抱你」，可愛諧音代表著，在每一個生活場景中，Panasonic都能與消費者一起擁抱美好生活！

▲「PoME」發音類似台語「抱你」，可愛諧音代表Panasonic與消費者一起擁抱美好生活。



台灣松下銷售(股)公司總經理張天來指出，「PoME概念體驗館成立，是希望大家能夠再一次認識Panasonic，藉由現場參觀體驗，看見我們在住宅空間，替消費者打造的美好生活提案，在商用領域上，為企業客戶提出的最佳解決方案，滿足大家的各種需求，台灣逐漸邁入少子高齡化社會，像是小宅空間設計，或是樂齡輔助商品需求，以及追求頂級品味的日本住宅設備，在PoME都能一站式體驗到」。

▲台灣松下銷售(股)公司總經理張天來指出，「不論是小宅空間設計、樂齡輔助商品需求，或是追求頂級品味的日本住宅設備，在PoME都能一站式體驗到」。



柯佳嬿帶領大家走入PoME館內，感受不同主題氛圍的展示空間，像是以廚房為家的核心，享受一家人一起料理的暖心時刻，還有打造潔淨的居家氛圍，用搭載Nanoe技術的產品，帶來在PM2.5以及新冠疫情下的清新空氣，來到IoT智慧體驗區，還能創造專屬你的Smart Home，透過電視就能掌控家用空調、洗衣機和電冰箱等等，而在美容家電體驗區，柯佳嬿還親自使用「極潤奈米水離子吹風機」為幸運粉絲吹整頭髮，而令柯佳嬿最有感的，就是可以客製化自己的居家空間。

▲▼柯佳嬿帶領粉絲們感受不同主題氛圍的展示空間，並呼籲消費者可以親自到現場感受。



柯佳嬿表示，「可以客製化自己想要的家居空間和環境，這個還蠻特別的」，並提到「不管是一些廚房的設備，它也有跟日本同步的住宅設備，另外，也有像飯店等級的設備可以選用，不管是浴室、廚房或是客廳等等都有很多元的選擇，我覺得大家都可以體驗看看，可以來到現場親自感受」。

▲PoME概念體驗館提供全新風格提案，讓消費者探索宅家生活的無限可能。

Panasonic運用智慧科技，打造讓民眾有感的生活應用，PoME概念體驗館結合家用電器、住宅設備及公共領域商品，提供全新風格提案，觸發生活中的美好想像，讓每一位走進來的消費者，都可以感受到日式貼心設計融入到生活當中，探索宅家生活的無限可能。