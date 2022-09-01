Panasonic 2022台北城市路跑賽　邀民眾跑出美好生活

▲Panasonic 2022台北城市路跑賽，8／31起開放報名至10／31截止。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

台北最大城市路跑賽，2022 Panasonic Taipei City Run正式開放報名，後疫情時代鼓勵民眾走出戶外，也邀請各界跑者們共襄盛舉。

▲台北城市路跑賽，將於12／4上午在總統府前起跑。（圖／記者姜國輝攝）

Panasonic總經理林淵傳表示，「藉由這個機會主辦，讓年輕人路跑，能夠再度欣賞在台北市路段的美景，透過A級的路段享受路跑的心情，同時也期許藉由路跑的過程當中，能夠大家去規劃大家的未來，共同跑出我們未來美好的生活。」

一起為美好生活而跑，記者會上也邀請到去年參賽體驗的歌手，分享路跑經驗，2022 Panasonic Taipei City Run賽道，是全台北市A級路段，親民化的路線希望能跟城市融為一體，比賽將在12月4號在總統府前開跑，分為12.5公里和3公里兩組，連續第2年攜手台北城市路跑賽，Panasonic秉持企業理念，為實踐幸福生活而努力。

▲Panasonic集團總經林淵傳，邀請民眾一起為美好生活而跑。（圖／記者姜國輝攝）

Panasonic總經理林淵傳表示，「希望能夠持續藉由事業的力量來推展未來的居家生活，跟店舖一些商用的空間，追求我們的環保節能，包括便利、舒適、安心以及安全的居家生活跟社會的環境，也期許藉由Panasonic這個力量，來跟外界的這些企業，大家共同來塑造追求，我們一個幸褔美滿的社會環境。」

▲明日之星冠軍歌手左起賴慧如、陳怡婷、郭婷筠、郭忠祐、曾瑋中，再次應邀挑戰台北城市路跑賽。（圖／記者姜國輝攝）

Panasonic歡慶在台60年，特別結合概念體驗館推出城市跑步系列講堂，從淨街訓練、營養補充和運動修復等，提供跑者訓練指南，鼓勵民眾藉由運動強健身體提升免疫力，也期盼比賽，能為跑者留下難得的路跑體驗。