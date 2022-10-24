　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛上無國界醫師5度拿帳戶洗錢　67歲婦開庭還談情…檢座不忍了

▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婦人深信在網路上遇到「無國界醫師」是真愛，多次提供帳戶供詐騙洗錢遭起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

倪姓婦人在網路上認識自稱無國界醫師的KEN，多次提供帳戶，幫KEN投資比特幣，其實帳戶都被用去詐騙洗錢，台南地檢署偵辦4次，都認為倪婦是遭感情詐騙利用，處分不起訴，日前她又拿友人帳戶協助KEN收款30萬元，台北地檢署檢察官傳她開庭時，她竟當庭用LINE與KEN談情說愛，檢察官認為不可再輕縱，依幫助詐欺等罪起訴倪婦。

67歲的倪婦聲稱，KEN是在伊拉克擔任軍醫的亞裔人士，2人隔空談情多年，倪婦深信KEN退休後，就會來台與她相會相守，為了2人未來的生活，她從2020年8月起，到2021年5月間，多次提供自己或子女的帳戶，幫KEN轉帳投資比特幣。

在此同時，另1名叫做ANTHONY的男子，佯稱自己是國外技師，工作用的儀器因地震毀損，需要更換螺絲等零件，利用花言巧語，要其他受害人把錢轉入倪婦提供的帳戶，前後有4名婦人受騙，遭詐上百萬元，但台南地檢署都採信倪婦辯解，認為現今網路發達，有許多詐騙集團會利用男女感情，騙取帳戶作為犯罪使用，倪婦可能是在不知情的情況下遭利用，4度處分倪婦不起訴。

但2021年10月間，倪婦又拿友人的帳戶給KEN使用，害第5名被害婦人依網友指示轉帳30萬後發現受騙，這次案件移送台北地檢署進行偵辦，倪婦卻完全不以為意，到地檢署開庭時，還不斷地滑手機跟KEN聊天，檢察官一再勸阻無效，認為倪婦在經歷前幾次偵辦後，應該已經知道提供帳戶給別人的危險性，不能再縱容害她繼續成為詐騙幫兇，因此依幫助加重詐欺、洗錢等罪將倪婦提起公訴。

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

ET快訊
快訊／3歲男童和姊姊玩耍　突昏迷猝死
倒數7天！逛好市多得知「1權益」還能用　會員驚喜：差點忘記
林志穎車禍後「首開千萬愛車出門」　雙頰凹陷暴瘦身形曝光
快訊／金鐘獎2天收視出爐！　她獲獎那刻衝最高
12歲女童Apple Watch狂響　醫一檢查「發現罹癌」
金鐘57追憶已故影人「漏了余苑綺」？利菁揪關鍵
習近平野心大增！　美專家：台海恐爆現代史上最慘烈戰爭
快訊／特斯拉撞飛10公尺！　桃園女騎士慘死
快訊／關指部4人拍抖音　全數遭汰除　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫保全性侵+囚少女遭重判　情人節「越獄失敗」再增4月徒刑

瑞芳3歲男童家中玩耍…突倒地昏迷「心跳停了」！送醫搶救不治

重機台61高架遇強風迫停　警找暖心司機...貨車助擋風下匝道

快訊／女騎士中間車道路口迴轉　慘遭特斯拉撞飛10米不治

馬國女大生解剖報告揭兇嫌謊言　今火化雙親明帶骨灰離開傷心地

愛上無國界醫師5度拿帳戶洗錢　67歲婦開庭還談情…檢座不忍了

227萬鑽錶失蹤！竟是101櫃姐監守自盜　公司找不回來怒了

屏東男過馬路遭機車撞！救護車送醫又被撞...他難逃死神傷重亡

又被打臉！他沒戴口罩挨罰3000元提告　高市衛生局三連敗

彰化便當廠油鍋起火！2人噴泡沬滅火　熱油濺出2-3度30％燒傷

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

淫保全性侵+囚少女遭重判　情人節「越獄失敗」再增4月徒刑

瑞芳3歲男童家中玩耍…突倒地昏迷「心跳停了」！送醫搶救不治

重機台61高架遇強風迫停　警找暖心司機...貨車助擋風下匝道

快訊／女騎士中間車道路口迴轉　慘遭特斯拉撞飛10米不治

馬國女大生解剖報告揭兇嫌謊言　今火化雙親明帶骨灰離開傷心地

愛上無國界醫師5度拿帳戶洗錢　67歲婦開庭還談情…檢座不忍了

227萬鑽錶失蹤！竟是101櫃姐監守自盜　公司找不回來怒了

屏東男過馬路遭機車撞！救護車送醫又被撞...他難逃死神傷重亡

又被打臉！他沒戴口罩挨罰3000元提告　高市衛生局三連敗

彰化便當廠油鍋起火！2人噴泡沬滅火　熱油濺出2-3度30％燒傷

LIVE／隔離天數再縮短進度曝　王必勝最新說明

淫保全性侵+囚少女遭重判　情人節「越獄失敗」再增4月徒刑

瑞芳3歲男童家中玩耍…突倒地昏迷「心跳停了」！送醫搶救不治

林襄中空跳鋼管太拼！一開腿「正面疑走光」 緊急被P圖 畫面全播出

台北5間「麻辣鍋」吃過必回訪！最好吃鴨血、生日肉蛋糕　現在就訂起來

英格蘭大嫂團極奢世界盃之旅　住10億英鎊郵輪、逛珠寶看駱駝比賽

83歲陳淑芬心律不整「心跳停止14秒」急手術！　失聯2個月近況曝光

曝召集跨部會討論兵役延長的是羅秉成　邱國正：目前協調地蠻順暢

咖啡面積全國第3！台東打造在地品牌　推出科技選豆單品咖啡

方恩格／炒作中國對台資訊戰　對台灣安全加不了分

社會熱門新聞

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

三寶鬼切被罰　求情法官下場出爐

萬華堂口、宮廟槍聲大作　角頭阿國4字遺言曝

萬華角頭行兇動機曝　兄弟揭這事：阿國不滿到極點

弟媳幫忙對發票中千萬！他只拿到2百萬怒告

高雄勞斯勞斯撞MARCH　「健身工廠」創辦人座車

男子下蘭潭解魚鈎　反被鈎住身亡

養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播送辦

即／女騎士路口迴轉　慘遭特斯拉撞飛10米不治

主管剛停職！竹科男慶祝「送走髒東西」被告

即／苗栗便當店濺血！前員工埋伏砍同事多刀

更多熱門

相關新聞

出國當高薪直播主被阻　19歲女負氣離家

出國當高薪直播主被阻　19歲女負氣離家

高雄一名余姓阿嬤靠著在菜市場賣水餃撫養孫女長大，沒想到19歲的孫女陳女8月間竟向她稱要到新加坡當高薪職播主，阿嬤擔心孫女受騙淪為「豬仔」，因此報警合力勸阻，怎料陳女認為事業遭受阻撓，因此負氣離家。經阿嬤報警協尋後，陳女失聯1個月，最終決定返家，阿嬤這才放下心中大石，帶著孫女前往派出所辦理撤銷協尋。

想找前女友理論遭拒！男怒拔掉「這兩根」　下場慘了

想找前女友理論遭拒！男怒拔掉「這兩根」　下場慘了

最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強

最會吃醋3星座！ Top 1佔有慾超強

新北打詐隊+佛光山泰山禪淨中心　防詐騙宣導

新北打詐隊+佛光山泰山禪淨中心　防詐騙宣導

「電費沒繳」阿嬤被騙118萬！警方逮4人　

「電費沒繳」阿嬤被騙118萬！警方逮4人　

關鍵字：

詐欺無國界詐騙感情幫助詐欺洗錢比特幣

讀者迴響

熱門新聞

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

大韓航空班機衝出跑道　尖叫四起

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

萬華角頭開槍打老大　扯出數10億利益

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

「千年一遇美少女」橋本環奈爆熱戀　變裝奔男星家約會

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面