愛上無國界醫師5度拿帳戶洗錢　67歲婦開庭還談情…檢座不忍了

▲婦人深信在網路上遇到「無國界醫師」是真愛，多次提供帳戶供詐騙洗錢遭起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

倪姓婦人在網路上認識自稱無國界醫師的KEN，多次提供帳戶，幫KEN投資比特幣，其實帳戶都被用去詐騙洗錢，台南地檢署偵辦4次，都認為倪婦是遭感情詐騙利用，處分不起訴，日前她又拿友人帳戶協助KEN收款30萬元，台北地檢署檢察官傳她開庭時，她竟當庭用LINE與KEN談情說愛，檢察官認為不可再輕縱，依幫助詐欺等罪起訴倪婦。

67歲的倪婦聲稱，KEN是在伊拉克擔任軍醫的亞裔人士，2人隔空談情多年，倪婦深信KEN退休後，就會來台與她相會相守，為了2人未來的生活，她從2020年8月起，到2021年5月間，多次提供自己或子女的帳戶，幫KEN轉帳投資比特幣。

在此同時，另1名叫做ANTHONY的男子，佯稱自己是國外技師，工作用的儀器因地震毀損，需要更換螺絲等零件，利用花言巧語，要其他受害人把錢轉入倪婦提供的帳戶，前後有4名婦人受騙，遭詐上百萬元，但台南地檢署都採信倪婦辯解，認為現今網路發達，有許多詐騙集團會利用男女感情，騙取帳戶作為犯罪使用，倪婦可能是在不知情的情況下遭利用，4度處分倪婦不起訴。

但2021年10月間，倪婦又拿友人的帳戶給KEN使用，害第5名被害婦人依網友指示轉帳30萬後發現受騙，這次案件移送台北地檢署進行偵辦，倪婦卻完全不以為意，到地檢署開庭時，還不斷地滑手機跟KEN聊天，檢察官一再勸阻無效，認為倪婦在經歷前幾次偵辦後，應該已經知道提供帳戶給別人的危險性，不能再縱容害她繼續成為詐騙幫兇，因此依幫助加重詐欺、洗錢等罪將倪婦提起公訴。