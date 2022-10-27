首宗第三方支付助洗錢！2老牌公司勾詐團+博弈狂洗70億　30人起訴

▲首宗第三方支付涉洗錢70億，2間公司負責人遭檢方起訴。（示意圖／視覺中國）

記者許宥孺、翁子皓／高雄報導

洗錢集團與高雄2間第三方支付公司合謀，透過博弈與詐團組織從事洗錢，初估洗錢金額超70多億元，不法獲利超過3億多元，為國內首件第三方支付業者涉違反洗錢防制法。橋頭地檢署今日偵結，對蔡姓金主和2間第三方支付公司負責人等30人起訴。

橋頭地檢署從刑案資料庫數據得知，自2019年起，詐騙集團利用虛擬帳號收受詐欺款項的案件暴增，其中高雄地區多集中在高雄2間老牌第三方支付業者。

該洗錢公司常見的欺騙手法有，在臉書社團上假冒金控業務並提供假網站，佯稱可借款投資、可以在假博奕網站儲值下注投資、穩賺不賠等話術，讓被害人陷於錯誤，以刷卡儲值、匯款到虛擬帳號、超商代碼繳費等方式，將錢財提供給詐騙集團。

警、檢調查發現，蔡姓金主與前妻等20多人組成洗錢集團，還成立157家人頭公司，之後以人頭公司的名義與2間三方支付業者共謀，簽訂金流契約，以「資訊軟體批發業」、「食品什貨批發業」等不實營業項目向銀行申請信用卡刷卡、虛擬帳號、超商代碼服務，使銀行誤以為人頭公司經營的是合法行業而提供服務。

洗錢集團成功取得銀行服務後，竟將金流平台介接到假投資網站、賭博網站、債務協商等違法網站，使賭客、被害人得以透過刷卡、虛擬帳號匯款、超商繳費等方式，在賭博網站上儲值，或是將遭詐騙的款項匯入，之後再由洗錢公司派車手提領贓款。

經統計，洗錢集團與2間第三方支付公司合作下，洗錢金額超過70億，被害人數高達247人，兩間公司也分別從中賺取1億元以上的手續費。

橋頭地檢表示，2間第三方支付服務業者為貪圖鉅額手續費收入，與洗錢集團共謀，任憑違法人頭公司將金流服務平台串接到賭博網站、詐欺網站以詐欺被害人，犯罪所生實害重大，並嚴重耗費司法偵審資源，因此今日對包括蔡姓金主、2間第三方支付服務負責人等30名被告提起公訴，請求法院從重量刑。