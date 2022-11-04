▲國1汐止南下邊坡坍方搶修，金山警加強聯外替代道路疏導。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／新北報導

連日豪雨造成國道1南下汐止路段在1日發生小規模走山，2日晚間邊坡再度坍方，封閉的五堵到汐止路段今（4日）上午6時許搶通內車道。新北市金山警分局呼籲，週末假日要到萬里、金山及石門地區旅遊的民眾，返程時多利用替代道路，避開施工管制區域，節省行車時間。

金山警分局表示，進出萬里區替代道路，請走國3高速公路，避免上國1高速公路及台62線快速道路，或改道淡金公路→三芝淡水或改道陽金公路→台北市。另外進出金山區替代道路，改道陽金公路→台北市或淡金公路→三芝淡水；進出石門區替代道路，走淡金公路→三芝淡水→台北市。

▲金山警分局將加強聯外替代道路沿線疏導。

金山警分局於假日期間將加強聯外替代道路沿線疏導，期能分散車潮，避免旅客陷入車陣壅塞之苦。並提醒用路人，出門前先查詢即時路況，隨時收聽警廣，預先掌握路況及交通管制措施，提早選擇替代道路或變更行程，並請保持耐心依循警察及義交指引行駛，共同維護交通安全與順暢。

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