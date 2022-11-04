　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國1汐止南下邊坡坍方搶修　金山警加強聯外替代道路疏導

▲國1汐止南下邊坡坍方搶修 金山警加強聯外替代道路疏導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國1汐止南下邊坡坍方搶修，金山警加強聯外替代道路疏導。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

連日豪雨造成國道1南下汐止路段在1日發生小規模走山，2日晚間邊坡再度坍方，封閉的五堵到汐止路段今（4日）上午6時許搶通內車道。新北市金山警分局呼籲，週末假日要到萬里、金山及石門地區旅遊的民眾，返程時多利用替代道路，避開施工管制區域，節省行車時間。

金山警分局表示，進出萬里區替代道路，請走國3高速公路，避免上國1高速公路及台62線快速道路，或改道淡金公路→三芝淡水或改道陽金公路→台北市。另外進出金山區替代道路，改道陽金公路→台北市或淡金公路→三芝淡水；進出石門區替代道路，走淡金公路→三芝淡水→台北市。

▲國1汐止南下邊坡坍方搶修 金山警加強聯外替代道路疏導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山警分局將加強聯外替代道路沿線疏導。

金山警分局於假日期間將加強聯外替代道路沿線疏導，期能分散車潮，避免旅客陷入車陣壅塞之苦。並提醒用路人，出門前先查詢即時路況，隨時收聽警廣，預先掌握路況及交通管制措施，提早選擇替代道路或變更行程，並請保持耐心依循警察及義交指引行駛，共同維護交通安全與順暢。

【更多新聞】

►快訊／林右昌快篩陽二度確診　11／2晚間曾坐蔡總統旁邊

►民宅藏天九牌賭場20人被逮　賭客稱9萬消失...基隆警追查自清

►為親民黨基隆候選人站台　宋楚瑜痛哭憶黃義交「心裡非常難過」

►遲緩生遭痛毆！霸凌者囂張對話曝　基隆市教育處回應了

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／25歲台灣志願兵曾聖光在烏克蘭陣亡　家屬悲慟證實
快訊／25歲台灣志願兵在俄烏戰爭陣亡！躲戰壕被砲彈炸死
獨／佩佩「搭到著火自強號」還原現場狀況：都是命！
孔鏘「糖尿病吞噬器官」暴瘦！　63歲現況曝光
房子賣掉「前租客打來要錢」！奇葩理由讓人超怒：告他啦
「無名花美男」忍痛溶掉臉頰填充物！舊照出土　根本不同人
快訊／大樂透4.3億號碼出爐！今年最高獎金來了　幸運兒是你嗎
醫院水電工溜進太平間　「侵犯101具女屍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國1汐止南下邊坡坍方搶修　金山警加強聯外替代道路疏導

生硬市政變身催淚題材　新北微電影《後來的開始》藏彩蛋

文化遺址結合科技應用　金博館「透視礦山」探索虛實坑道

新北五股天乙共融公園今啟用　設彈跳床、旋轉網塔吸孩童目光

三重果菜市場水果交易全國第一　侯友宜傾聽帶動溪北三蘆發展

玩猜拳「摸尿尿的地方」　彰化小六男童性侵小一女童

大溪工藝週「國際工藝交流」　分享台日在地創生經驗

台東今增163新冠確診案例　7日起中央鬆綁管制措施

黃偉哲城市治理屢創佳績　台南市政團隊獲獎逾千項

清景麟基金會號召上百「森麟人」　搶種瀕臨絕滅樹種

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

興奮柴見到海灘凍未條　「化身地鑽」狂挖享泥巴浴

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

國1汐止南下邊坡坍方搶修　金山警加強聯外替代道路疏導

生硬市政變身催淚題材　新北微電影《後來的開始》藏彩蛋

文化遺址結合科技應用　金博館「透視礦山」探索虛實坑道

新北五股天乙共融公園今啟用　設彈跳床、旋轉網塔吸孩童目光

三重果菜市場水果交易全國第一　侯友宜傾聽帶動溪北三蘆發展

玩猜拳「摸尿尿的地方」　彰化小六男童性侵小一女童

大溪工藝週「國際工藝交流」　分享台日在地創生經驗

台東今增163新冠確診案例　7日起中央鬆綁管制措施

黃偉哲城市治理屢創佳績　台南市政團隊獲獎逾千項

清景麟基金會號召上百「森麟人」　搶種瀕臨絕滅樹種

快訊／25歲台灣志願兵在烏克蘭陣亡　家屬證實已收到噩耗

不是手搖飲！營養師揭曉「6類食物糖超多」　有4項是鹹食

25歲台灣志願兵在俄烏戰爭陣亡！躲戰壕被砲彈炸死　台同袍曝細節

獨家／佩佩「搭到著火自強號」還原現場狀況：都是命！

Whoscall來電顯示「死人骨頭」！他接起來笑翻：到底誰回報的

國1汐止南下邊坡坍方搶修　金山警加強聯外替代道路疏導

拍攝期間碰英女王去世！《王冠》女星曝現場：工作人員很難看著我

孔鏘「糖尿病吞噬器官」暴瘦！　63歲現況曝光…臉書洩日常

蜘蛛人倒掛在Pandora手環上　串飾兩面都有戲還藏金句

水果「吃對時間」很重要！營養師：運動後吃「酸性水果」修復肌肉

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

地方熱門新聞

彰化小六男童性侵小一女童

重劃區滯洪池變蓄水池　3市議員候選人調查

姚正玉：國民黨台南溪北3席1個也不能少

男滙款180萬投資　警霸氣回嗆成功阻詐

桃園人挺桃園！票投「八德興仁環保夜市」夜市消費券加碼送

網路民調黃偉哲壓倒性領先

台南新化棒球隊當街聚眾鬥毆警一網打盡

台南市2023年行車更順暢

台南安南區洋香瓜長不大

台南耶誕跨年系列活動卡司公布

賽夏族巴斯達隘祭典4日起連辦3天　警公布接駁車及交通管制規畫

台南急水溪青葉橋改建工程動土

漁港市合一有利地方發展

最高檢察署視察台南地檢署選舉查察業務　

更多熱門

相關新聞

臨停路邊突撐傘開車門！害「烏龜翻」

臨停路邊突撐傘開車門！害「烏龜翻」

大翻車現場！新北市汐止區4日上午發生一起車禍，34歲鄭姓男駕駛將車輛臨停路邊，隨後開啟車門，導致74歲蘇姓男駕駛反應不及碰撞，車輛往中間車道偏移後，與49歲陳姓女駕駛碰撞，釀陳女整輛車「烏龜翻」四輪朝天，再波及到陳姓駕駛車輛，所幸鄭男與陳女輕微受傷，現場4部車駕駛經酒測皆為0。

提早終結交通黑暗期　交長宣布國1五堵到汐止「主線11/7全面通車」

提早終結交通黑暗期　交長宣布國1五堵到汐止「主線11/7全面通車」

塞1次就嚇慘！大票汐止、基隆人6點就出門

塞1次就嚇慘！大票汐止、基隆人6點就出門

國1汐止段塞爆　警：很多人拍照打卡

國1汐止段塞爆　警：很多人拍照打卡

國1汐止搶通內車道！南下回堵紫爆　工區降速60公里通行

國1汐止搶通內車道！南下回堵紫爆　工區降速60公里通行

關鍵字：

國道汐止走山北海岸替代道路

讀者迴響

熱門新聞

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文涉洗錢300萬交保

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

台灣25歲志願者　在俄烏戰爭陣亡

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

興奮柴見到海灘凍未條　「化身地鑽」狂挖享泥巴浴

興奮柴見到海灘凍未條　「化身地鑽」狂挖享泥巴浴

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面