塞1次就嚇慘！大票汐止、基隆人6:00就出門「上8:30的班」

▲有人乾脆提早一小時到公司。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

因走山影響，國1五堵到汐止路段3日全封閉，要到台北上班的基隆、汐止人超崩潰，走哪都塞車就算了，還比平常多2倍通勤時間才到。今（4）日走山路段在早上6時15分開放南向內側車道通行，但有不少人塞一次就怕了，索性超早就出門，「寧願早一小時出門到公司補眠，也不要睡到剛好結果中午才到公司。」

3日上班時間一到，基隆、汐止車輛進台北的塞車慘況前所未見，替代道路全線癱瘓，國3、新台五路也同樣湧入車潮，不只基隆人崩潰，汐止人也超傻眼。結果今日一早約6點出頭，臉書社團「基隆人」就有網友發文回報路況，並說他6點從暖暖出發，到北投只花39分鐘。

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▲▼有基隆人6點就出門了。（圖／翻攝自Facebook／基隆人）

貼文引來不少人無奈曝光出門時間，「我5點從市區出發、5:15上國三、5:20接國1、5:40到三重」、「6:00出門，走暖暖接國3、6:38到南港，8:30才上班……」、「我老公0550暖暖上62出門，0619下高速到內湖，0840才上班……大家這時候真的都是辛苦了」、「惡夢的第二天，看看會不會比昨天好一點，為了不塞車，我5點多就出門了。」

「汐止集團」也有汐止網友說自己6:10就出發，「06:10汐止出門、06:30下五股交流道，做個聰明的用路人，把道路空間留給不得已塞在路上的人們（接送小孩、基隆來的通勤族等等），寧願早一小時出門到公司補眠，也不要睡到剛好結果中午才到公司。」

▲汐止人也超早出門。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

網友們忍不住給讚，「很棒的勸世文」、「滿滿的塞車文裡最喜歡你這篇，充滿正面能量還關懷別人，黑暗期辛苦了」、「這個叫做『山不轉，路轉』的道理，聰明的人想辦法解決問題，讚」、「不想用大眾運輸工具就要像你一樣早點出門，一堆愛開車不願意早出門、又不願意搭火車、天天抱怨汐止塞車，大台北地區天天塞車。」