國1汐止走山路段搶通塞爆　國道警：很多北向用路人拍照打卡

記者黃翊婷／綜合報導

國道一號五堵汐止段因邊坡滑落造成道路受阻，目前已經連夜搶通內側車道。國道公路警察局今日（4日）一早表示，國道一號汐止走山路段在早上6時15分開放南向內側車道通行，很多北向的用路人在行經南向汐止走山路段時，紛紛搖下車窗打卡拍照。

▲目前僅搶通內側車道。（圖／翻攝自Facebook／國道公路警察局，下同。）

針對國道一號五堵汐止走山路段，北區養護分局分局長林炳松指出，目前已經連夜搶通內側車道，也在邊坡設置H型鋼板形成擋土牆。不過，由於上班車潮湧現，國道一號南下五堵汐止段一度塞爆，時速不足20公里；國道3號也呈現壅塞、時速不足40公里的狀況。

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▼▲現場仍有大型機具在進行搶修作業。

國道公路警察局4日一早在臉書PO文表示，國道一號汐止走山路段在早上6時15分開放南向內側車道通行，紅斑馬重守崗回報，很多北向的用路人行經南向汐止走山路段時，都在打卡拍照，慢速通過並搖下車窗看戲，反而容易造成回堵以及事故發生，「拜託一下不要這樣好嗎？基隆、汐止的朋友辛苦了，請配合現場警戒機動調整管制作為，我們安全第一好嗎？」

由於目前僅搶通內線車道，高公局仍建議用路人改道，避免塞車，詳細改道路線如下：

1、基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入。

2、地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南。

3、國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。