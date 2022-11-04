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提早終結交通黑暗期　交長宣布國1五堵到汐止「主線11/7全面通車」

▲▼國1汐止邊坡坍塌，交長王國材視察，拍板11/4上午6時搶通內車道，11/13全線通車。（圖／交通部）

▲國1汐止邊坡坍塌，11/7主線全面通車。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

國1汐止南下匝道邊坡兩度崩塌，封閉的五堵到汐止路段今(11/4)上午6時許搶通內車道，由於國道上午通勤時段塞爆，交通部長王國材今宣布力拼11/7下周一外車道搶通，等於下周一起五堵到汐止間主線全面通車，提早結束交通黑暗期，11/13再拚汐止南向匝道通車及邊坡整治。

交通部長王國材今表示，按照計畫，第一階段國道南下內車道已經在今天上午6點半通車；主線有兩線道，另一個車道外車道將在下周一11/7通車，屆時五堵到汐止國道主線全部通車。

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王國材指出，整體包括汐止南向匝道和邊坡整治則將在11/13周日完成，11/13包括匝道可全線通車，這次邊坡滑動須從邊坡處理開始，後面有10天時間將邊坡穩固，並清除匝道土石，確保安全，針對邊坡永久處理也擬定計畫，包括偵測器範圍設置廣些並擴及上邊坡。

王國材說，昨天持續施工，因夜間下雨很危險，他也請所有在場同仁要注意安全，雖然雨勢不大，但的確影響到工程進度，因對所有通勤國人影響很大，將力拼按照所提目標前進。

▲▼國1汐止邊坡坍塌，交長王國材視察，拍板11/4上午6時搶通內車道，11/13全線通車。（圖／交通部）

▲國1汐止邊坡坍塌陷入交通黑暗期，交長王國材宣布11/7主線全面通車。（圖／交通部）

國1汐止路段兩次走山，高公局邀集大地、土木、地質技師及顧問公司團隊至現場勘災，採空拍機掌握坍滑範圍與警戒地區。高公局表示，整體搶修與通車作為涉及施工人員與用路人行車安全，皆以安全考量為優先，在階段性通車期間，仍將持續進行相關檢測及評估作業，據以研擬中長期改善方案。

高公局說明，第一次坍滑搶，經與技師及顧問團隊討論，於坍滑下方坡趾施打H型鋼防止再次坍滑，分別由上方坡面與及集散道清除土方，但雨勢不斷造成含水量升高，施作H型鋼過程，邊坡第二次坍滑。

高公局表示，目前利用坍滑於坡趾土方及持續施作H型鋼止滑，再採貨櫃內裝土石方式於坡趾止滑並防止土石進入行車範圍，並每日利用空拍機及專業技師監測掌握即時現況，通盤審視邊坡狀態，持續滾動檢討。

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