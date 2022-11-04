國1汐止搶通內車道！南下回堵紫爆　工區降速60公里通行

▲國1五堵到汐止間開放內車道通行，南下車流一早就回堵。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

國1汐止南下匝道邊坡兩度崩塌，封閉的汐止到五堵路段今(11/4)上午6時搶通內車道，外車道及匝道目標11月13日恢復全線通車，雖今恢復1車道通行，不過南下車流仍塞爆，五堵到汐止路段「紫爆」，趕上班車潮卡在國道上龜速前進，高公局表示，施工路段開放1車道通行容量有限，工區降速60公里行駛。

國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡11月1日上午11時21分滑落，11月2日晚間19時03分邊坡又次坍滑，高公局當晚封閉五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)，由於土方不穩定影響搶修進度，交通部拍板三階段搶修計畫，第一階段於今上午6時先恢復五堵到汐止國道主線內車道通行，第二階段11月13日匝道與外車道等全線通車，第三階段進行邊坡加固工程。

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高公局表示，經全力動員各式機具日以繼夜戮力趕工，今(11/4)上午6時完成第一階段搶通南下主線一車道目標，因施工路段僅開放一車道通行，通行容量有限，工區速限降為60公里，呼籲路人循序通過施工路段，搶修期間可多利用大眾運輸，台鐵局自11月3日起至11日止（除周六、日外），每日持續加開基隆=樹林間2列區間車。

▲國1五堵到汐止間開放內車道通行，南下車流一早就回堵。（圖／翻攝高速公路即時路況）

國1五堵到汐止路段今搶通內車道恢復1車道通行，不過降速行駛且容量有限下，國1五堵到汐止間紫爆，時速不到10公里，車輛走走停停，該路段塞成大型停車場。

由於第二階段全線通車恐怕得等到11月13日，高公局表示，第二階段南下出口集散道及匝道部分，浮石清理及穩定措施持續趕辦中，現場搶修工作受天候影響頗大，惟為儘早通車仍在安全許可狀況下去搶修，搶修期間，勢必影響交通，建議用路人提早改道行駛。

▲國1汐止走山改道3路線圖。（圖／高公局）

高公局也建議民眾改道3路線如下：

(一)基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

(二)汐止地區南向由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3。

(三)國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路(台5甲)。

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