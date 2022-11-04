「林耕仁砲打高虹安」藍粉不買單？　TPOC大數據曝：助長綠營氣勢

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨新竹市長候選人林耕仁近日猛攻民眾黨對手高虹安助理爭議，TPOC台灣議題研究中心今日發布「高虹安網路聲量」調查結果。他們發現，相較於綠營側翼，藍營側翼對於林耕仁砲打高虹安的反應反而冷淡，調查期間僅有不到8篇相關文章，僅助長了綠營氣勢，為民進黨在新竹市的選情增添柴火，藍粉根本不買單。

TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析高虹安網路聲量表現，結果顯示，自從林耕仁舉行記者會公布高虹安有詐領助理費嫌疑後，高虹安的網路聲量便連續上漲4天，創下近期聲量高峰，單日聲量高達44586則。

TPOC台灣議題研究中心指出，在代表「正藍軍」參選的林耕仁發動「打高」攻勢後，外界也關注此舉動是否可讓藍營基層選票回流，讓林耕仁擺脫原本民調陷入「第三名」窘境的狀況。

不過，TPOC台灣議題研究中心表示，相較於綠營側翼對高虹安發布高達151篇貼文、平均每則貼文創造1043次的貼文互動數，藍營側翼對於林耕仁砲打高虹安的反應反而冷淡，調查期間僅有不到8篇相關文章，平均一則貼文互動數更只有151次。而從藍綠陣營側翼反應差了近10倍來看，此事件僅助長了綠營氣勢，為民進黨在新竹市的選情增添柴火，但藍粉根本不買單。

TPOC台灣議題研究中心舉例，有許多親綠粉專轉貼高虹安及其男友相關新聞報導，熱烈討論立院公費助理是否能兼職、高虹安男友李忠庭聲明內容，或預言林耕仁可望藉此「把原本的票搶回來」。而親藍粉絲專頁則在資深媒體人周玉蔻猛打男友題加入戰局後，轉貼相關資訊砲轟民進黨，或指國民黨放林耕仁打高虹安，但自己卻選不上，甚至部分貼文「幫高虹安講話」。

▲藍綠陣營側翼對「林耕仁打高虹安」反應。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）



至於九合一選舉情勢，TPOC台灣議題研究中心透露，高虹安在被爆出疑似詐領助理費的爭議後，支持度維持在39.2至39.3％間，仍是3名候選人中的第一名；沈慧虹的支持度則從35.6％增加至36.1％，位居第二；林耕仁支持度則從25.1％微幅下降至24.8％，「恐怕這波操作結果只是『爽到沈慧虹』。」

另外，相較今年9月高虹安被《鏡周刊》爆料美國博士論文爭議，TPOC台灣議題研究中心發現，當時單日聲量高峰一度達到11.2萬則，而高在此波爭議中，聲量高峰卻不到2個月前的4成。