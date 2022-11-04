柯志恩苓雅廟口開講　酸陳其邁不敢向中央「說不」

▲柯志恩3日晚間到苓雅區意誠堂廟口開講。（圖／柯志恩競選辦公室提供，以下同）

政治中心／高雄報導

柯志恩昨（3日）晚來到苓雅區意誠堂廟口開講，邀請黃紹庭議員、陳若翠議員、許采蓁議員候選人以及立法委員洪孟楷到場開講。柯志恩砲口對準民進黨，以高端疫苗、高鐵延伸線、萊豬進口等荒腔走板事項，怒轟陳其邁不敢拒絕中央無理的要求。

柯志恩表示，陳時中近期也跟風舉辦「廟口開講」，不僅設備華麗，還有蔡總統站台加持，讀稿機更是必備。她狠酸陳時中總是說「責任來就扛」，但卻是拚命把民眾往會場外扛，絲毫沒有理解廟口開講親民、接近群眾的特色與精髓。

柯志恩以陳其邁過去提到「萊豬進來，總統下台」，如今卻換了位子就換了腦袋，面對萊豬進口，陳其邁連拒絕都沒有。柯志恩緊接著批評高雄停電頻傳，光是苓雅區今年四月到七月就累計超過一萬戶停電紀錄，陳其邁卻不敢向「南電北送」說不。此外，面對高鐵延伸屏東問題，時任行政院副院長的陳其邁，沒有為高雄第二座高鐵站發聲，凸顯了陳「軟男」的特質。

柯志恩強調自己正直且有話直說，未來她擔任市長，必定能夠面對問題、解決問題且勇於拒絕中央不合理的政策。柯呼籲支持者別再猶豫觀望，她不需要支持者「含淚投票」，鼓勵大家因認同柯志恩所代表的價值、理念而投。懇請大家支持國民黨提名的候選人，並給柯志恩改變高雄的機會。

