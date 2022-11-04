九合一大選全力查賄　最高檢察署視察台南地檢署選舉查察業務　

▲最高檢察署檢察官陳維練、楊智宇，由台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎陪同，前往台南地檢署視察九合一地方公職人員選舉查察業務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

投票日越接近，選情就越激烈，3日台灣高等檢察署張斗輝檢察長，親自南下督導台南地區選舉業務，4日上午最高檢察署檢察官陳維練、楊智宇，由台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎陪同，前往台南地檢署視察2022年九合一地方公職人員選舉查察業務。

陳維練檢察官除轉達邢檢察總長慰勉台南地檢署檢察官，在查賄業務付出的辛勞外，提醒對於最高檢察署於2022年8月間所出版的「公職人員選舉罷免法無罪判決案例彙編」應詳加研析，以因應不同類型之賄選行為，藉以提升偵查要領。

楊智宇檢察官更分享其曾在台南地區查賄的經驗，並表示布雷重質不重量，應積極與布雷的對象接觸，在選舉倒數的時刻應加強防範現金賄選。

台南地檢署檢察長葉淑文感謝最高檢長官對於台南地檢署查賄人員的指導與鼓勵，在距投票日僅剩22日的倒數時刻，南檢檢察官將全力以赴，緊鑼密地前往各查察區了解當地選情及掌握警、調人員布雷對象的精確性，重兵部署在高風險地區，嚇阻現金賄選及各項不法情事的發生，達到公平選舉、杜絕不法之目標。

台南地檢署對於任何選舉不法情事均會積極查辦，也呼籲民眾，遇有賄選或選舉不法情事，請以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並儘量留存證據，檢舉賄選因而查獲獎金最高可達新台幣1000萬元，且對於檢舉人身分絕對依法嚴加保密。

台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話0800-024-099、06-2959839、傳真：06-2959656、首長檢舉信箱：https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297084/297090/481931/post。