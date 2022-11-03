屏東地檢署舉辦選舉查察分區座談會　林錦村+邢泰釗親臨

▲屏東地檢署3日舉行查賄分區座談會，檢察總長邢泰釗致詞。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署於今(3)日上午邀集轄區內警、調、廉、移民署、海巡署及憲兵等選舉查察團隊，召開「111年地方公職人員選舉查賄分區座談會」，進行跨機關查察賄選業務意見交流及工作進度報告。

▲▼法務部次長林錦村致詞。

會議由檢察長陳盈錦主持，法務部次長林錦村、最高檢察署檢察總長邢泰釗、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、高雄高分檢檢察長費玲玲、調查局局長王俊力、法務部廉政署署長莊榮松、檢察司司長黃謀信、刑事警察局局長李西河、內政部移民署副署長林興春列席指導。

會中由屏檢、調查局屏東縣調查站、屏東縣政府警察局、屏東縣政府政風處、內政部移民署南區事務大隊分別就本署轄內之選情分析、情資提供、查賄反賄具體措施及執行情形與績效提出報告。

林次長於會中感謝各機關選舉查察的付出和辛勞，並提醒辦案務需恪遵法律程序，進一步對於假訊息、不實文宣、不法境外資金介入選舉、選舉賭盤、深偽技術、賄選溯源、選前治安、群眾事件處理、投開票所及選票爭議如何因應，以及務必保密檢舉人身分，賄選案件應於公告後30日內提起當選無效之訴等加以提示，期勉創造乾淨選風。

邢檢察總長則於會中強調查賄是檢察官責無旁貸的天職，檢察官務必無懼壓力作為警調的後盾，由檢察官統合謀劃，針對賄選熱區精準掌握，才能將人力跟資源集中做有效的查賄，並表示選舉查察絕對不是為了績效，而是要斷絕買票、改變選風，讓選舉回到公平競爭，用政見來說服選民，以淨化選風，進而維護民主政治、保障人權。

另在會後導讀最高檢察署所編印「2022公職人員選舉罷免法偵查要領彙編」，期許查賄團隊精準掌握法律要件、嚴守法律程序，與會人員均獲益良多，從彙編汲取寶貴之偵查要領。