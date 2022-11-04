【廣編】喝得到的世界級鮮乳　林鳯營連續7年榮獲國際SQF認證

圖、文／味全提供

屢獲國際認證的高品質！林鳳營鮮乳自2016年起首度取得國際SQF（Safe Quality Food）驗證後，今年已是連續第7年獲得此項殊榮，多年來以「高品質、濃純香」為使命為廣大消費者帶來高品質鮮乳，嚴格把關鮮乳風味，對於濃純香的堅持絕不輕易妥協！從原料端到成品端的檢驗項目與時俱進，確保每一瓶到達消費者手中的鮮乳都是始終如一的高品質。

生乳是鮮乳品質最重要的一環，因此，林鳳營鮮乳推動比國家要求更嚴苛的標準檢測生乳，一有數值異常的現象，該批生乳就不能使用。除了數據面的把關，林鳳營鮮乳搭配風味品評小組，透過感官判斷以確保風味的一致性。

面對林鳳營鮮乳近乎挑剔的要求，酪農以提升生乳品質回應，在味全的輔導下，引進科技化設備，優化牧場環境，同時減輕人力負擔；另一方面，酪農也接受獸醫團隊輔導，以「預防醫學」角度守護牛隻健康，與林鳳營鮮乳一起打造更高品質的鮮乳。



每一瓶林鳳營鮮乳從牧場飼養端到最終上架販售，需要經過7大品管系統的流程，總共1,243項檢驗項目才能過關。除了高標準的自我檢視，也持續推動食安與國際接軌，連續7年取得目前國際上公認最全面且嚴謹的食品安全管理體系SQF驗證。