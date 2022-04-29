為偏鄉種下希望！公益女神賈永婕響應林鳳營名人小學堂

▲「林鳳營快樂播種計畫」透過名人小學堂的活動，帶領偏鄉孩童學習，啟發他們對未來無限想像，並且期望有更多公益單位參與，讓更多孩童受惠。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

公益女神賈永婕現身記者會，身為三個孩子母親的她，對於小孩教育很有感，一同響應林鳳營快樂播種計畫，為偏鄉學童帶來夢想啟發。

▲林鳳營鮮乳代言人賈永婕參與「名人小學堂」活動，並且記者會上分享和偏鄉孩童學一起創作禮服設計的過程。（圖／記者姜國輝攝）

賈永婕表示，「教育是可以翻轉一個孩子生命，它是最大的一把鑰匙，我們如果有能力可以讓稍微比較弱勢的孩子，或者是比較偏鄉的孩子，也希望他們能夠體驗更廣闊的人生，可以是體育、藝術、攝影等，所以我們希望孩子在這個階段，最有無限可能性的階段，能夠盡量接觸到更多更多元的類型的事物。」

▲▼林鳳營鮮乳代言人賈永婕和偏鄉孩童一起創作禮服。（圖／林鳳營提供）

號召各界一起把愛傳到社會各個角落，讓偏鄉孩子擁有更多打開視野的機會，賈永婕受邀林鳳營「名人小學堂」，首次擔任導師與瑞濱國小的孩子們一起創作禮服，小朋友的創意讓她忍不住讚嘆，「非常驚人，一開始請我幫他做一朵紅色的花，用一個紗布去做，做出來之後，他就把花放在禮服上面，之後他就用同樣的一塊布料，幫模特兒做了一個頭紗。」

藉由攝影、繪畫、設計等藝術課程，教導偏鄉孩子一技之長，現場展出超過百件作品，這些都是林鳳營快樂播種計畫，攜手台灣待用課程協會合作的成果，幫助偏鄉孩童激發無限可能。

▲▼味全總經理邱子權表示，希望透過「林鳳營快樂播種計畫」可以為台灣這塊土地創造更好的影響。（圖／記者姜國輝攝）

味全總經理邱子權表示，「偏鄉的兒童在潛力跟才能上面不輸別人，但是在學習資源上面，可能需要大家更多的關注與投入，我們後面陸陸續續除了產品的倡議，以及實體活動上面，我們會做一個課程的捐助，希望可以支持台灣待用課程協會，把更多的教育資源以及協助引薦更多的名人，或者是自身有這樣成長經歷的人到偏鄉去」。

另外，味全總經理邱子權提到，「藉由林鳳營快樂播種計畫，帶動小朋友，啟發他們對未來的成長，還有一些就是對於他們天份創造的發展上面，有幫助的事情。」

▲「林鳳營快樂播種計畫」自4月20日起至5月1日，於新北市板橋車站B1廣場，展出偏鄉孩童們在待用課程的藝術陪伴下所創作的作品。（圖／記者姜國輝攝）

相信每個孩子，都值得擁有更美好的高品質生活，味全總經理邱子權在成果展現場加碼宣布捐贈100堂待用課程，以及規劃10堂名人小學堂，希望透過支持在地台灣待用課程協會，為偏鄉孩童種下希望。

了解#林鳳營快樂播種計畫：https://bit.ly/37C4WYX