　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蘭嶼志工行改變一生　最強社工黃建豪自曝愛烘焙療癒心靈

▲拿到醫事人員優良獎項讓黃建豪開心，但他更希望自己像顆種籽，在偏鄉發芽成長。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲拿到醫事人員優良獎項讓黃建豪開心，但他更希望自己像顆種籽，在偏鄉發芽成長。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛福部台東醫院社工黃建豪(35歲)，在第8屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮中榮獲「優良獎」。

黃建豪表示，就讀台東大學資工系期間，一次前往蘭嶼的志工活動改變他的一生；當時因為班次較少經常訂不到機位，他們好不容易有機會教導離島民眾使用電腦卻無法成行，和社團共同寫信給總統府信箱表達遺憾，想不到府方來電了解之後聯繫安排，2天後航空公司派出一架小型專機，讓社團和器材順利在蘭嶼落地，這次經驗啟發他為偏鄉服務的志向，「只要有心一定會找到方法」。

畢業後從家鄉台南遠赴偏鄉台東，在前一段社福單位工作期間「真的經歷了很多」，八八風災過後一位70多歲長輩房子被吹倒，被迫住在沒水沒電的貨櫃只能點蠟燭度日；另一位卑南鄉的獨居阿公根本沒有家，長期住在廢棄的檳榔西施櫥窗屋，但老人家超級樂觀怡然自得，多次提到感謝上天讓自己仍有安身立命之處；轉任部東醫院的醫務社工之後，他開始為醫院的護理之家安排療癒課程，多方奔走尋找資源，利用園藝花藝讓長輩暫時脫離身體和心情的桎梏；出發點很單純，「如果今天我們的家人可以被這樣對待的話，我們是不是可以做到這樣」。

▲拿到醫事人員優良獎項讓黃建豪開心，但他更希望自己像顆種籽，在偏鄉發芽成長。（圖／記者楊漢聲翻攝）

疫情期間他凌晨接到通訊軟體電話，長住英國的個案女兒禁不住思父之情又無法回國，在電話中痛哭失聲「我快要忘記爸爸的臉....」，她的啜泣聲讓黃建豪夜不成眠，想辦法為部東醫院的護理之家開通視訊服務，不管家人身處何地，都能用網路和住民維持情感。

黃建豪提到，社工圈必須面對的現實是，很少被說謝謝、每天都要面對不屬於自己的情緒，「可以在很失落的狀態過後，馬上進入下一個不一樣的心情，這是我的特質」，說他熱愛烘焙，在麵粉和巧克力飾片中療癒自己，「可是我不會去吃，每次都便宜了女同事。」

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／21歲女大生三重陸橋突墜落　頭破爆血
歐陽娜娜爆新戀情！同居「大2歲男星」　他裸上身被拍
厄文正式道歉了！　美媒：籃網生涯已經告終
快訊／丫頭婆婆癌逝！　警政署前署長王卓鈞妻子享壽68歲
澎恰恰金主秘密金庫曝！　警驚：開銀行了
15歲少女失蹤8天　「1杯珍珠奶茶」釣到她
快訊／警大校長爆與黑道出入招待所　徐國勇下令徹查
爆乳妹排排站哭了！　高雄「選妃名店」又被抄
蕭煌奇罕見摘墨鏡自拍「亮出真面目」！　1.7萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網路民調黃偉哲壓倒性領先　施政魄力獲民眾肯定

女開車山上散心車輛拋錨　屏東內埔暖警冒雨助脫困

蘭嶼志工行改變一生　最強社工黃建豪自曝愛烘焙療癒心靈

婦跌傷手臂...3天後惡化求助　高樹暖心消防員細心服務獲好評

警友會參訪屏東市4大景點　讚嘆美出屏東新高度

黃偉哲打造橋樑通行安全　台南急水溪青葉橋改建工程動土

「錢是我的不干你事」　警霸氣一句話讓他無言...成功阻詐180萬

桃園人挺桃園！票投「八德興仁環保夜市」夜市消費券加碼送

台南市運用智慧科技改善交通　2023年行車更順暢

草漯重劃區滯洪池變蓄水池？　3名市議員候選人調查曝內幕！

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

網路民調黃偉哲壓倒性領先　施政魄力獲民眾肯定

女開車山上散心車輛拋錨　屏東內埔暖警冒雨助脫困

蘭嶼志工行改變一生　最強社工黃建豪自曝愛烘焙療癒心靈

婦跌傷手臂...3天後惡化求助　高樹暖心消防員細心服務獲好評

警友會參訪屏東市4大景點　讚嘆美出屏東新高度

黃偉哲打造橋樑通行安全　台南急水溪青葉橋改建工程動土

「錢是我的不干你事」　警霸氣一句話讓他無言...成功阻詐180萬

桃園人挺桃園！票投「八德興仁環保夜市」夜市消費券加碼送

台南市運用智慧科技改善交通　2023年行車更順暢

草漯重劃區滯洪池變蓄水池？　3名市議員候選人調查曝內幕！

中信盃黑豹旗／去年哭過不甘心　復興女投最後一次先發沒遺憾

林氏璧／亞洲XBB家族持續增加　1月迎下波疫情言之過早

《戰神：諸神黃昏》海外評分10／10刷整排　網友：PTSD怕爆

網路民調黃偉哲壓倒性領先　施政魄力獲民眾肯定

國際旅展登場！　華航A321neo客機概念打造展場

歐陽娜娜驚爆新戀情！同居「大2歲男星」　他光上身出門倒垃圾

高雄人哭了！入秋空品最差「霧霾吞掉大樓」　環保局出手了

直擊／旅展便宜機票搶翻！「這2國」最夯　民眾嗨喊：比以前優惠很多

結婚18年淪乾癟大媽！她離婚後「絕地變身」成辣妹　驚人對比曝光

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

地方熱門新聞

重劃區滯洪池變蓄水池　3市議員候選人調查

姚正玉：國民黨台南溪北3席1個也不能少

男滙款180萬投資　警霸氣回嗆成功阻詐

桃園人挺桃園！票投「八德興仁環保夜市」夜市消費券加碼送

台南市2023年行車更順暢

台南急水溪青葉橋改建工程動土

賽夏族巴斯達隘祭典4日起連辦3天　警公布接駁車及交通管制規畫

月掩天王星11／8日登場　新北市圖供天文望遠鏡觀賞

中原獲世界大學永續排名　台灣私校第一

六房媽祖正駕神像面容修護慶成

桃園111年市民聯合婚禮　5日南方莊園登場

警友會參訪屏東市4大景點

竹市第二案

孫安正團隊　研製齒科生醫陶瓷材料獲大獎

更多熱門

相關新聞

BMW遇臨檢想逃！警過肩摔逮人

BMW遇臨檢想逃！警過肩摔逮人

台東黃姓男子今（4）日凌晨1時許開紅色BMW，行經台東市中華路二段時，被警方攔查，他剛開始還很配合，但當警方要求檢查車內有無違禁品時，竟加速離開，過程中還差點撞上警方，結果遭警方以過肩摔制伏。黃男表示，自己在遊藝場輸錢，急回家拿錢才開快車，希望警方放過他，但仍被依妨害公務罪嫌移送。

東北季風期　台東縣環保局：工地加強揚塵防制措施

東北季風期　台東縣環保局：工地加強揚塵防制措施

2022台東光祭落實在地藝術教育

2022台東光祭落實在地藝術教育

台東縣府補助新建東河迦園生命紀念館

台東縣府補助新建東河迦園生命紀念館

台東縣府推「台東好玩卡」　限定行程趕緊來預約

台東縣府推「台東好玩卡」　限定行程趕緊來預約

關鍵字：

台東醫院 社工 台東

讀者迴響

熱門新聞

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面