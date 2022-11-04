蘭嶼志工行改變一生　最強社工黃建豪自曝愛烘焙療癒心靈

▲拿到醫事人員優良獎項讓黃建豪開心，但他更希望自己像顆種籽，在偏鄉發芽成長。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛福部台東醫院社工黃建豪(35歲)，在第8屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮中榮獲「優良獎」。

黃建豪表示，就讀台東大學資工系期間，一次前往蘭嶼的志工活動改變他的一生；當時因為班次較少經常訂不到機位，他們好不容易有機會教導離島民眾使用電腦卻無法成行，和社團共同寫信給總統府信箱表達遺憾，想不到府方來電了解之後聯繫安排，2天後航空公司派出一架小型專機，讓社團和器材順利在蘭嶼落地，這次經驗啟發他為偏鄉服務的志向，「只要有心一定會找到方法」。

畢業後從家鄉台南遠赴偏鄉台東，在前一段社福單位工作期間「真的經歷了很多」，八八風災過後一位70多歲長輩房子被吹倒，被迫住在沒水沒電的貨櫃只能點蠟燭度日；另一位卑南鄉的獨居阿公根本沒有家，長期住在廢棄的檳榔西施櫥窗屋，但老人家超級樂觀怡然自得，多次提到感謝上天讓自己仍有安身立命之處；轉任部東醫院的醫務社工之後，他開始為醫院的護理之家安排療癒課程，多方奔走尋找資源，利用園藝花藝讓長輩暫時脫離身體和心情的桎梏；出發點很單純，「如果今天我們的家人可以被這樣對待的話，我們是不是可以做到這樣」。

疫情期間他凌晨接到通訊軟體電話，長住英國的個案女兒禁不住思父之情又無法回國，在電話中痛哭失聲「我快要忘記爸爸的臉....」，她的啜泣聲讓黃建豪夜不成眠，想辦法為部東醫院的護理之家開通視訊服務，不管家人身處何地，都能用網路和住民維持情感。

黃建豪提到，社工圈必須面對的現實是，很少被說謝謝、每天都要面對不屬於自己的情緒，「可以在很失落的狀態過後，馬上進入下一個不一樣的心情，這是我的特質」，說他熱愛烘焙，在麵粉和巧克力飾片中療癒自己，「可是我不會去吃，每次都便宜了女同事。」