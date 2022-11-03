帶孩子看藝術展覽有撇步　2022台東光祭落實在地藝術教育

▲2022台東光祭，以創意十足的「一起搗蛋學藝術」活動，引領學童走進藝術世界。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府主辦、東部首次的聲光藝術節「2022台東光祭」，結合知本溫泉與周邊自然環境，自開幕以來不斷湧入人潮，受到各界好評。縣府文化處進一步藉由「2022台東光祭」落實在地藝術教育，在最新潮流國內外當代裝置藝術作品齊聚知本的同時，讓親子能在國際級的聲光藝術作品間歡度萬聖節日，日前以創意十足的「一起搗蛋學藝術」活動，引領當地學童走進藝術世界，讓藝術成為孩子的創造力。

縣政府與深耕在知本為國中、國小學童進行課後輔導的「孩子的書屋」合作，邀請書屋的孩子們參加搗蛋日活動，一起聽樂團演唱、體驗臉部彩繪，度過了輕鬆開心的節日。特別的是《CANS亞洲藝術新聞》雜誌總編輯、也是年度最佳讀物《乃銘叔叔教你看裝置藝術》作者鄭乃銘，帶領一場專門為小朋友設計的裝置藝術導覽。

鄭乃銘為孩子們點出「台東光祭」的重要元素，包含土地、海洋、樹木／森林、溫泉，以及你心中的希望與夢想，在觀看藝術作品的同時，找出作品與這些元素以及自己生活的連結之處。參與活動的國中小學童們，起初羞澀安靜、覺得「藝術好無聊」，隨著引導開始講出自己的看法、對作品產生興趣，鄭乃銘說，有的孩子甚至提出大人都沒注意到的細節，真的很令人印象深刻。

帶領孩子們參加此次導覽的「孩子的書屋」公關組陳彥諦說，以往較少有這類的導覽活動，很感謝主辦單位在舉辦藝術展覽的同時，也用心關照到在地孩子的藝術教育。書屋除了陪伴孩子們的課後學習，各據點的老師們會依照自己的專長帶孩子參加音樂及運動類的課程，而藝術方面的專長正是目前書屋比較缺少的，此活動正好彌補了不足，希望日後能經常舉辦類似活動，讓藝術文化的種子慢慢累積到孩子的身上，讓每個孩子都能受到多元教育的啟發，有更好的發展。