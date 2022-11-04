國民黨啟動「配票制」！「吸票機」王鴻薇：就怕高票落選

▲朱立倫赴王鴻薇競選辦公室。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長選戰藍綠白廝殺，同黨內部議員席次也搶得凶，國民黨提名的台北市松山信義區兩名現任議員徐巧芯及王鴻薇，堪稱藍營女戰將，但同區其他議員擔憂選票過於集中2人身上，國民黨下令「配票」，力拚5席全上。王鴻薇今（4）日表示，確實有採取「責任里」配票制，但也不希望高票落選的慘案發生。

台北市議員第三選區競爭激烈，國民黨議員醞釀「選情告急」氛圍，因擔憂選票集中王鴻薇、徐巧芯兩位較具聲量的現任議員身上，已著手討論配票可能。黨內人士分析，若現任立委蔣萬安當選台北市長，其中山北松山選區的立委席次將會出缺，因此黨內勢必會有人爭取補選，而屬於松山信義區的徐巧芯與王鴻薇，爭取的意願相當明顯，也都想在這次議員選戰中衝高票數，以松信區最高票的名義，名正言順投入立委補選。

國民黨主席朱立倫今日上午赴王鴻薇競選辦公室站台。談到黨下令「配票令」，王鴻薇直言，首先，黨內已經有責任里的配票機制，會確保五席全上，第二，訪間傳聞自己跟徐巧芯是吸票機，會影響其他同志，王鴻薇則再次強調「都有配票機制」。

不過，王鴻薇也說，希望「原來願意投我的、還有配票機制的人都能堅定支持我」，否則這樣一票票分出去，根據以往經驗，之前很看好，但卻高票落選的情況屢見不鮮，「我也不希望有慘案發生。」