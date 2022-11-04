2年前罹癌掉髮變光頭　高雄正妹候選人「撿回一命」從政參選議員

記者賴文萱／高雄報導

時代力量高雄大寮林園區市議員參選人張雨柔，有著亮麗高䠷的外型，在街頭拜票時總能吸引大眾目光，但今年31歲的她，2年前卻罹患卵巢癌，陷入人生最低潮時候。她說，她挺過7次化療，頭髮都掉光變光頭，還好最後「命撿回來了」，她也因此決心離開護理師的工作投入政治，政見主打「顧健康」，希望能為社會多盡一點心力。

▲高雄議員候選人張雨柔外型甜美亮麗，但2年前罹癌變光頭，「撿回一條命」後決心參政。（圖／張雨柔提供）

身高166公分、體重45公斤的張雨柔從小在大寮林園長大，在護理系畢業後，就投入護理師的工作，生活原本看似順遂。然而，她在2020年1月，不明發高燒到41、42度，之後被檢查出來竟罹患卵巢癌。

▲▼張雨柔外型甜美，護理系畢業的她，曾擔任護理師工作7年。（圖／張雨柔提供）

張雨柔受訪時說，家裡沒有癌症病史，但因為自己學醫護，那時候感覺身體怪怪的，右腹痠痛，才發現是卵巢癌。她說，自己算是幸運，因為卵巢癌是很難被發現的癌症之一，很常被檢查出來時已經是第4期、甚至末期，還好她在第一期時就發現，接著就展開治療。

▲▼張雨柔罹癌，歷經7次化療掉髮變光頭，陷入人生最低潮。（圖／張雨柔提供）

回憶那段治療階段，張雨柔說，那是自己人生最低潮的時候，開刀切除了她的右側卵巢、輸卵管、淋巴與盲腸，還歷經7次化療，承受著全身性骨髓疼痛、疲倦。而原本愛漂亮的她，在化療第一周時開始掉髮，後來真的受不了頭髮像鬼剃頭一般，就決定請家人直接幫她理成平頭，最後直到變成了光頭。

她說，女生原來都會很在意外表，也會追求很多外在的人事物，但是經歷這些事情才發現，生命很珍貴。「自己的命是撿回來的，現在康復了，但不知道未來會發生什麼事，所以才希望可以用自己的力量，介入政治去改善問題，多為社會盡一點心力。」

▲▼身為大寮林園在地人，張雨柔「撿回一條命」後決心參政，希望幫助地方。（圖／張雨柔提供）

由於張雨柔是在地大寮林園人，她說，大寮林園總人口17萬，但光長輩人口數就有6萬多，長期以來看到很多長照照顧問題，但這些問題並不是擔任護理師的她能夠去改善的。所以她的政見也主打顧健康，希望透過介入政治，實質上幫助到大寮林園區的長輩。

被問到為何會選擇加入時代力量，並代表出來參選市議員？張雨柔說，媽媽黃裕玲曾是大寮區里長，但有很多地方陳情案件，當地議員幾乎都不太願意處理，那時候跨區找到時代力量三民區議員林于凱願意幫忙，讓她感受到，原來政治跟在醫院工作一樣，還是有人能不分黨派、分區的協助，因為這樣的契機才決定加入時代力量。

▲▼張雨柔在今年5月正式被時力提名，投入高雄大寮林園區市議員選戰。（圖／張雨柔提供）

張雨柔在今年5月正式被時力提名，投入高雄大寮林園區市議員選戰，7月也離開護理師工作。而對於從政這條路，家人沒有反對，只告訴她「這是很辛苦的路，想清楚就去做，但一定要有熱忱，不要半途而廢。」身為素人參選，她也全力站路口、追垃圾車跟在地鄉親拜票。

張雨柔強調，雖然預算、資源有限，但就因為她是素人，在地方上沒有包袱，只要能為地方、為家鄉、為人民好的事情，她都會去做。同時，也因為沒有大黨包袱，做起事來不會綁手綁腳，期許自己年底能成為第三勢力，改善大寮林園的醫療長照、健康、交通問題。

▲▼張雨柔強調，雖然預算、資源有限，但就因為她是素人，在地方上沒有包袱，只要能為地方、為家鄉、為人民好的事情，她都會去做。（圖／張雨柔提供）