2年前罹癌掉髮變光頭　高雄正妹候選人「撿回一命」從政參選議員

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭　「撿回一條命」決心參政

記者賴文萱／高雄報導

時代力量高雄大寮林園區市議員參選人張雨柔，有著亮麗高䠷的外型，在街頭拜票時總能吸引大眾目光，但今年31歲的她，2年前卻罹患卵巢癌，陷入人生最低潮時候。她說，她挺過7次化療，頭髮都掉光變光頭，還好最後「命撿回來了」，她也因此決心離開護理師的工作投入政治，政見主打「顧健康」，希望能為社會多盡一點心力。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲高雄議員候選人張雨柔外型甜美亮麗，但2年前罹癌變光頭，「撿回一條命」後決心參政。（圖／張雨柔提供）

身高166公分、體重45公斤的張雨柔從小在大寮林園長大，在護理系畢業後，就投入護理師的工作，生活原本看似順遂。然而，她在2020年1月，不明發高燒到41、42度，之後被檢查出來竟罹患卵巢癌。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼張雨柔外型甜美，護理系畢業的她，曾擔任護理師工作7年。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

張雨柔受訪時說，家裡沒有癌症病史，但因為自己學醫護，那時候感覺身體怪怪的，右腹痠痛，才發現是卵巢癌。她說，自己算是幸運，因為卵巢癌是很難被發現的癌症之一，很常被檢查出來時已經是第4期、甚至末期，還好她在第一期時就發現，接著就展開治療。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼張雨柔罹癌，歷經7次化療掉髮變光頭，陷入人生最低潮。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

回憶那段治療階段，張雨柔說，那是自己人生最低潮的時候，開刀切除了她的右側卵巢、輸卵管、淋巴與盲腸，還歷經7次化療，承受著全身性骨髓疼痛、疲倦。而原本愛漂亮的她，在化療第一周時開始掉髮，後來真的受不了頭髮像鬼剃頭一般，就決定請家人直接幫她理成平頭，最後直到變成了光頭。

她說，女生原來都會很在意外表，也會追求很多外在的人事物，但是經歷這些事情才發現，生命很珍貴。「自己的命是撿回來的，現在康復了，但不知道未來會發生什麼事，所以才希望可以用自己的力量，介入政治去改善問題，多為社會盡一點心力。」

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼身為大寮林園在地人，張雨柔「撿回一條命」後決心參政，希望幫助地方。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

由於張雨柔是在地大寮林園人，她說，大寮林園總人口17萬，但光長輩人口數就有6萬多，長期以來看到很多長照照顧問題，但這些問題並不是擔任護理師的她能夠去改善的。所以她的政見也主打顧健康，希望透過介入政治，實質上幫助到大寮林園區的長輩。

被問到為何會選擇加入時代力量，並代表出來參選市議員？張雨柔說，媽媽黃裕玲曾是大寮區里長，但有很多地方陳情案件，當地議員幾乎都不太願意處理，那時候跨區找到時代力量三民區議員林于凱願意幫忙，讓她感受到，原來政治跟在醫院工作一樣，還是有人能不分黨派、分區的協助，因為這樣的契機才決定加入時代力量。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼張雨柔在今年5月正式被時力提名，投入高雄大寮林園區市議員選戰。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

張雨柔在今年5月正式被時力提名，投入高雄大寮林園區市議員選戰，7月也離開護理師工作。而對於從政這條路，家人沒有反對，只告訴她「這是很辛苦的路，想清楚就去做，但一定要有熱忱，不要半途而廢。」身為素人參選，她也全力站路口、追垃圾車跟在地鄉親拜票。

張雨柔強調，雖然預算、資源有限，但就因為她是素人，在地方上沒有包袱，只要能為地方、為家鄉、為人民好的事情，她都會去做。同時，也因為沒有大黨包袱，做起事來不會綁手綁腳，期許自己年底能成為第三勢力，改善大寮林園的醫療長照、健康、交通問題。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼張雨柔強調，雖然預算、資源有限，但就因為她是素人，在地方上沒有包袱，只要能為地方、為家鄉、為人民好的事情，她都會去做。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
終結交通黑暗期　交長：國1五堵到汐止「主線11/7全面通車」
全台唯一！　星宇航空頭等艙內部亮相
閃亮亮「破尺度炸出南半球」！　8萬人看光：圓
快訊／農遊券4.0來了！　「買600送600」
正妹候選人28歲罹癌！　長髮掉光變光頭
快訊／金主遭逮捕！　澎恰恰回應了
傳台積電「美籍工程師」返國！一票嗨：巨嬰走了　他揭內幕
警界高層跟天道盟角頭去招待所！　找傳播妹開趴狂歡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宅神撂話國民黨幫林耕仁「站一個打一個」　朱立倫傻眼：助選是天經地義

苗博雅動手術要「靜養一段時間」　曝光病床照：受傷逾3星期沒痊癒

北市辯論會明登場！　她猜「87有可能」陳時中會打鞠躬謙卑牌

砸20億大阪世博「台灣被消失」　國民黨轟被矮化國格：不要去了！

高虹安「助理事件」成選情核彈？　媒體人揭內幕：不寒而慄

高端EUA通過遭疑為選舉　蘇貞昌：選舉不要搞到這種程度

高虹安反咬助理也捐款給政黨　柯建銘回2字：妳要想林耕仁是否還有料？

砸20億無法以「台灣」登大阪世博　蘇貞昌指中國無理打壓

國民黨啟動「配票制」！「吸票機」王鴻薇：就怕高票落選

2年前罹癌掉髮變光頭　高雄正妹候選人「撿回一命」從政參選議員

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

宅神撂話國民黨幫林耕仁「站一個打一個」　朱立倫傻眼：助選是天經地義

苗博雅動手術要「靜養一段時間」　曝光病床照：受傷逾3星期沒痊癒

北市辯論會明登場！　她猜「87有可能」陳時中會打鞠躬謙卑牌

砸20億大阪世博「台灣被消失」　國民黨轟被矮化國格：不要去了！

高虹安「助理事件」成選情核彈？　媒體人揭內幕：不寒而慄

高端EUA通過遭疑為選舉　蘇貞昌：選舉不要搞到這種程度

高虹安反咬助理也捐款給政黨　柯建銘回2字：妳要想林耕仁是否還有料？

砸20億無法以「台灣」登大阪世博　蘇貞昌指中國無理打壓

國民黨啟動「配票制」！「吸票機」王鴻薇：就怕高票落選

2年前罹癌掉髮變光頭　高雄正妹候選人「撿回一命」從政參選議員

陸傳廣建「國營食堂」　官方急澄清：完全是誤會

遠東徐旭東看好SOGO百貨周年慶買氣　今年業績目標衝118億

美國期中選舉下周登場　紐約選務工作眉角多

「好市多神物特價」媽狂搬12盒塞滿車！千人驚：直接當女兒嫁妝

【廣編】有閑購物雙11「你按讚我降價」PS5、巨大哥吉拉價格你決定

剛奪走鐘獎年度男創作者　賤葆「YT訂閱破百萬」！鐵粉曝成功3關鍵

宅神撂話國民黨幫林耕仁「站一個打一個」　朱立倫傻眼：助選是天經地義

山下智久真的脫光！《今際2》首曬6塊腹肌超狂…肉體美吸網朝聖

提早終結交通黑暗期　交長宣布國1五堵到汐止「主線11／7全面通車」

趁著同事低頭刷手機「水果刀刺頸」殺了他！基隆工人判刑15年定讞

政治熱門新聞

最新民調！陳時中、蔣萬安差距剩6百分點　他估「這人」已到天花板

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

蘇貞昌讚高端：保護力堪比莫德納BNT

黃國昌揭警大校長跟角頭共赴招待所　「這要如何向黑道宣戰？」

林姿妙稱王八機跟閨密聊天！綠委揭疑點

故宮打破文物原因　工作人員「誤會」失手

柯志恩用「抹布洗臉」...臉全黑！痛批高雄空污　遭狠酸

黃暐瀚揭高虹安「致命傷」　恐讓藍營選票回流

市議員王威元競總成立！江啟臣送「超人服」要他繼續拼

北市三腳督戰況激烈！　他預估「這人」得票率衝破4成順利當選

柯志恩獲在地鄉親大力支持

扎根高中生！蔣萬安承諾定期跟學生會座談

高虹安遭爆密戀已婚下屬　他曝真相

嘉義市長選舉延後投票　藍批中選會勞師動眾

更多熱門

相關新聞

高虹安「助理事件」成選情核彈？　媒體人揭內幕：不寒而慄

高虹安「助理事件」成選情核彈？　媒體人揭內幕：不寒而慄

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆料疑似任用李姓男友擔任人頭助理違法詐領助理費，為選情投入震撼彈。對此，媒體人「逆風的烏鴉」昨（3日）表示，若高虹安助理的前妻出面作證，無疑會是對高虹安的選情核彈。不過，整件事最不寒而慄的地方是，助理的前妻上周過世，無法再為任何一方作證，很顯然操弄議題的一方完全掌握該助理與其前妻的相關資料，才能在第一時間丟出議題。

柯文哲讚高虹安「理工女所作所為必合法」　他驚：那要修刑法了

柯文哲讚高虹安「理工女所作所為必合法」　他驚：那要修刑法了

認有配票制！王鴻薇：不希望發生高票落選慘案

認有配票制！王鴻薇：不希望發生高票落選慘案

余天電話錄音「嘜投好朋友」？　侯友宜選辦嗆：矛盾罕見的選戰怪招

余天電話錄音「嘜投好朋友」？　侯友宜選辦嗆：矛盾罕見的選戰怪招

國民黨松信區下「配票令」！朱立倫相挺王鴻薇

國民黨松信區下「配票令」！朱立倫相挺王鴻薇

關鍵字：

張雨柔時代力量大寮林園市議員2022九合一大選2022高雄市影音

讀者迴響

熱門新聞

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

隱藏版來了！LINE「19款限時免費貼圖」大公開

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

三寶違停拒配合　群警對峙喊下車

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

3縣市豪大雨！　北台灣越晚越濕冷16℃

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

女實況主「壓胸擠水」紅到Reddit

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面