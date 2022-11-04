高虹安「助理事件」成選情核彈？　媒體人揭內幕：不寒而慄

▲林耕仁、沈慧虹、高虹安。（圖／合成圖）



實習記者李密／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆料疑似任用李姓男友擔任人頭助理違法詐領助理費，為選情投入震撼彈。對此，媒體人「逆風的烏鴉」昨（3日）表示，若高虹安助理的前妻出面作證，無疑會是對高虹安的選情核彈。不過，整件事最不寒而慄的地方是，助理的前妻上周過世，無法再為任何一方作證，很顯然操弄議題的一方完全掌握該助理與其前妻的相關資料，才能在第一時間丟出議題。





▲高虹安。（圖／高虹安臉書）



「逆風的烏鴉」昨在臉書PO文指出，一個月以前就已聽說這件事，內容與現在揭露的大同小異，不過高虹安與助理感情的起始點一直無法釐清，透露消息的人也不清楚為什麼綠營已掌握資料，但卻沒有出手。他認為整件事的關鍵不在高虹安和助理身上，而在助理前妻身上。若爆料者爆料後或爆料同時，助理的前妻出來證實爆料內容，那此事件無疑會是對高虹安的選情核彈。



不過，若爆料後前妻透過任何方式說明爆料是假的，那麼核彈就會炸向爆料者，也就是民進黨或後來被利用來爆料的林耕仁，如果事態朝此發展，新竹市選戰就等於提前結束。「逆風的烏鴉」說，當時認為要打這個議題的可能性不高，最大的變數是助理前妻的情況無法掌握，如今出手是因助理前妻已在上周過世，不可能再為任何一方作證。



「逆風的烏鴉」指出，整件事讓人不寒而慄的地方，不是議題攻防，而是很顯然企圖操弄事件的一方，對於該名助理和他前妻的相關資料、現況完全掌握，才能夠在幾乎他前妻過世的第一時間，就馬上丟出議題。他也質疑，是什麼組織、團體和力量，能夠對一個不曾是公眾人物的平民有這麼精準的資訊掌握，絕對不是靠「網路肉搜」就辦得到。



