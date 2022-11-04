高虹安反咬助理也捐款給政黨　柯建銘回2字：妳要想林耕仁是否還有料？

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長候選人林耕仁近日猛攻高虹安助理爭議，其助理捐60萬政治獻金也被質疑「國庫通黨庫」，高虹安則反咬民進黨團總召柯建銘助理也如此，對此，柯建銘4日回應，自己助理是正式助理、合法收入，捐給政黨、慈濟都合法，但林耕仁是問高虹安助理是否為人頭助理，「這涉及7年以上刑期的詐領助理費，你要想想林耕仁手上是不是還有東西？」

外界指高虹安助理李忠庭捐60萬政治獻金給民眾黨，符合李男任助理的薪資總額，遭批評為「國庫通黨庫」。高虹安則回應，助理的薪酬是合法取得，怎樣運用是個人意志，若同樣標準，柯建銘、前立法院長蘇嘉全的辦公室主任或助理也捐款民進黨，數字也不小。

對於高虹安反咬助理同樣捐款給政黨，柯建銘表示，高虹安是台灣選舉史上最勇敢的人，所有質疑一概否認、問東答西轉移焦點，「我的助理是正式助理、合法收入，只要符合政治獻金法，他可以捐給政黨、捐給慈濟，這是合法行為。」

柯建銘質疑，高虹安的助理是不是人頭助理，這些是林耕仁問的，能不能提出扣繳憑單、健保等，她要好好思考，這個絕對不只是國庫通黨庫問題，「這涉及7年以上刑期的詐領助理費，你要想想林耕仁手上是不是還有東西？」

對於柯文哲稱理工女所作所為必合法，柯建銘質疑，實在不懂柯文哲邏輯，他說理工女做事一定合法，是有免死金牌的意思嗎？這樣的話要修憲、刑法要改寫了，高虹安面對問題沒有正式說明過，「全國等妳一個答案，高虹安應該出來開記者會好好說明，找律師比找選民重要，出來說清楚講明白才是王道。」

柯建銘表示，高虹安寄生哲學非常有趣，無所不寄生，寄生資策會、鴻海、科智、民眾黨，「現在選新竹市長無所不寄生，全國選民都在看你，你自己要好好講清楚。」

對於藍白互攻造成選情變化，柯建銘表示，選情變化不是單一因素，所有事情都沒有回答，林耕仁也提出質疑，造成選情變化無可厚非，「高虹安麻煩了，連林耕仁都重磅回擊，這真的不是所謂國家機器。」