余天電話錄音「嘜投好朋友」？　侯友宜選辦嗆：矛盾罕見的選戰怪招

▲余天、賴清德替林佳龍站台。（圖／林佳龍競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

近日有新北市民反映，家裡接到一通很扯的電話錄音，自稱新北市長侯友宜的好朋友，說要讓侯友宜選總統，這次市長要蓋給民進黨台北市長候選人林佳龍，由於電話錄音內容，自稱是立委余天，侯友宜選舉辦公室執行長張其強的第一個反應是「天啊！是好朋友，就嘸通相害」，他強調，是誰錄的並不重要，更不會去查證，到底是不是余天錄的。

張其強說，侯友宜從第一線警察，到新北市長，40年服務人民，認識了很多很多的好朋友，相信侯市長的行事作風，為人處事，不要說好朋友，就是一般的民眾都很清楚，否則就不會得到這麼多的支持，張其強表示：要真是好朋友，就該「真的顧友誼，就投侯友宜」，怎麼可能不去投給自己相信的好朋友呢。

張其強說，針對距離投票不到一個月，遇上這種矛盾又罕見的選戰怪招，其實，也習慣了，因為，從林佳龍7月宣布改選新北以來，三個月的時間，就是愛替侯友宜估票數，從10萬到幾十萬不等，現在又碰到自稱侯市長好朋友的，說要「嘜投好朋友」？

張其強表示，如果加上之前林佳龍自己又說「侯友宜的票已經夠多了，投他不如投我」，這種不用大腦、近乎求情的話術，根本無視選民的理性判斷，只能說，早就見怪不怪，只是比較可惜的是，明明兩個人，都做過直轄市長，但始終不見，林佳龍拿政績或是政見來比較，這真的是蠻特別的。

