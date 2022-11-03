國際基因工程生物競賽　明道中學iGEM團隊連7年奪冠　

▲台灣之光！國際基因工程生物競賽，台中明道中學iGEM團隊連７年奪冠。（圖／校方提供）



記者游瓊華／台中報導

明道中學iGEM團隊參加美國MIT麻省理工學院所創辦的國際基因工程生物競賽，剛回從法國巴黎回台，利用基因改造「噬菌體」，成功製造「新世代口服疫苗 Phaccine」，榮獲「基因複合元件」及「實驗安全」2項大獎，及5項最佳獎提名，連七年榮獲金牌，再創佳績，為台爭光。

校方表示，「新世代口服疫苗 Phaccine」是一種「疫苗系統」，代表「噬菌體phage」和「疫苗vaccine」兩個單字的結合。今年明道中學iGEM團隊共37位同學，多數同學們從國中二年級就開始參加校內的「生物科技人才培訓班」，升上高中正式組成iGEM團隊，並於去年底提出計畫，也響應台中市政府社會局的SDGs提案活動，解決樂齡族群對新冠疫苗的疑慮，成效顯著。

同學們觀察近年的新冠疫苗及流感疫苗施打，思考若能改為口服疫苗，即可大量減少施打成本，也能更快速全面普及。「新世代口服疫苗 」是運用合成的「卵清蛋白基因」植入「噬菌體」的基因體，透過口服的方式，感染大腸桿菌，讓細胞發現抗原，產生抗體，進而產生保護作用。

指導老師陳沛鴻博士表示，從2016年「血酒機」、2017年「會吃糖的乳酸菌」、2018年「蚊子採血器」、2019年「微藻空氣淨化器」、2020年「防蛀牙糖果 - CLEANDY®」、2021年「沙門氏菌生物檢測法 - deSALMONEtor®」到今年的「新世代口服疫苗 Phaccine」，每年同學們都能從生活中發現問題，並想辦法解決問題，經常看著同學們為了自學程式設計、寫計畫到半夜，認真努力的成果卓越，為同學們感到高興。