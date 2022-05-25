國際虛擬科學研討會成果揭曉　明道中學2生獲評四星等第最高肯定

▲明道中學2學生挑戰2022國際虛擬科學研討會（IVSS），獲四星獎章的最高肯定。（圖／明道中學提供，下同）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

台灣今年共有7個學校於國際虛擬科學研討會（IVSS, International Virtual Science Symposium）提交23件作品，明道中學高中部二年級生陳宇禎、施勛詔的作品被評為四星等第且額外獲得3個獎章，成為獲相同成績的3件台灣作品之一。

明道中學指出，由GLOBE PROGRAM（有益於環境的全球學習和觀察計劃）所舉辦的國際虛擬科學研討會，是各國GLOBE學校參與自然環境觀測的學生們，在虛擬網路空間發表他們從觀測到研究後獲得的成果，並由相關專業領域的教授或學者進行評審的場域；參賽學生以組為單位，將研究成果以小論文形式呈現，可用英文、西班牙文、法文等撰寫。

研究主題需與水圈（Hydrosphere）、大氣圈（Atmosphere）、生物圈（Biosphere）、地質圈（Geosphere）或地球科學系統（Earth science system）等GLOBE PROGRAM持續觀測的地球環境空間有關，且研究方向最好從學生自身周遭自然環境出發，研究成果中還須使用到官方網站裡由各國學生上傳的觀測資料。

校方表示，該校GLOBE PROGRAM現由地球科學老師施峰熙指導學生進行觀測，且每週進行訓練課程，並鼓勵觀測員們參與GLOBE PROGRAM舉辦的各項活動，包括年度最大盛事IVSS；此次獲獎的陳宇禎、施勛詔在去年9月初參加校內GLOBE PROGRAM說明會，並接受基本氣象觀測訓練，才成為GLOBE PROGRAM的一員並取得參加IVSS的資格。

施峰熙說，學校從2017年加入GLOBE PROGRAM後，便一直鼓勵學生參與IVSS，但需全英文寫作研究報告似乎讓學生怯步，直至今年才有一組學生願意挑戰這個活動，並獲得佳績，陳宇禎、施勛詔從日常生活出發，持續觀察大氣變化，從中收集相關資訊並完成這次研究，也注意到身邊的環境議題。2位同學表示，透過此研究更能清楚了解到人們確實處於氣候快速變遷的世代，需要付諸行動及改變，才能讓地球環境不再持續惡化。