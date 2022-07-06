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技優甄審名額少競爭激烈　明道中學技高部69人金榜題名

▲111年技優甄審放榜，明道中學技高部學生成績亮眼、展現多元學習優勢。（圖／明道中學提供）

▲111年技優甄審放榜，明道中學技高部69名學生錄取理想大學。（圖／明道中學提供）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

111年技優甄審5日放榜，明道中學技術高中部有高達69位同學，藉此進入理想大學，其中10人錄取國立高雄餐旅大學；校方指出，技優甄審為專屬技藝專長的技術高中學生之升學管道，名額稀少、競爭激烈，不過技高部各群科學生都善用自己的學習歷程優勢、展現自我，才能獲得佳績。

技高部餐飲科陳俞蓁從國中技藝班就決定透過技優管道進入明道中學，並立志成為選手，高三時一舉獲得全國技藝競賽「烘焙」金手獎、全國技能競賽中區第三名等佳績，成功錄取高餐大烘焙管理系；同是烘焙選手的廖珮媗因為媽媽愛吃甜點，特別從彰化來台中就讀、開啟餐飲學習之路，曾榮獲全國技能競賽中區金牌，即將挑戰全國總決賽，她希望未來繼續挑戰自己、到國外進修。

西餐烹飪組的柳宇芯，高二首次參加全國技能競賽僅得優勝，隔年主動參加高餐大舉辦的「國產雜糧廚藝競賽」，打敗大學生等專業選手，榮獲第一名佳績，不但比賽經驗值大增也建立自信，最後以全國技能競賽中區第三名成績，錄取高餐大西餐廚藝系。

錄取雲林科大機器人技優專班的資訊科蔡昆逸、郭品賢，曾在全國技藝競賽「機器人」搭檔參賽取得優勝，雙雙進入2人心目中的第一志願，繼續當同班同學；蔡昆逸表示，除了資電群必備的電腦硬體裝修、工業電子丙級證照，自己額外進修的數位電子乙級證照，也是錄取要件之一，郭品賢則建議學弟妹，多元升學管道都要嘗試，除了技能也要兼顧在校學習成績，在一、二年級就打好基礎，才能在選手培訓期間事半功倍。

設計群的魏婕丞擁有「全國美展書法佳作」、「全國高職團體創造力競賽佳作」及「全國技藝競賽應用設計優勝」3項技優資格，她表示透過累積豐富的比賽經驗，學習在高度壓力下的自我時間管理，並主動積極增進技能，最後成功進入台北科大文化事業發展系，未來期待自己成為一位策展人。

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