杭州亞運最年輕馬術國手　明道中學17歲林子嚴苦練有成

▲苦練有成，明道中學17歲林子嚴成杭州亞運最年輕馬術國手。（圖／明道中學翻攝）



記者游瓊華／台中報導

今年亞運馬術障礙賽於荷蘭舉辦資格賽，明道中學國際部11年級林子嚴同學年僅17歲，首次成功取得代表國家參加亞運資格，在4位馬術國手中，年紀最輕，原定今年9月將前往中國杭州比賽，目前因疫情延期。

林子嚴透露，馬術唯有多練習才能進步，自己每週練習3到4天，每次至少4小時，假日可能更多，今年寒假也特別到歐洲進行集訓，並參加4月份在荷蘭舉辦的中華民國馬術亞運國手選拔資格賽。他說，往年國手資格都看全球排名，今年難得有舉辦資格賽，也想給自己一個機會嘗試看看，能獲得好成績要特別感謝父母親及教練的支持與鼓勵。

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▲明道中學17歲林子嚴成杭州亞運最年輕馬術國手。（圖／明道中學翻攝）



校方表示，林子嚴從國小三、四年級則開始在國內參加各種馬術障礙競賽，之後也曾獲得「全國運動會」馬術障礙賽團體組銀牌、個人組第四名佳績。

明道中學國際部主任文義豪也提到，林子嚴即使兩年前曾因騎馬受傷，依然養好傷繼續堅持自己的興趣，一步一腳印地去實現自己的夢想。在台灣參加馬術運動更需要家人的大力支持，林子嚴也很懂得感恩，用努力與毅力回饋給一路幫助自己的貴人