錄取5所醫學系！明道中學呂哲毓曾天天掛網不讀書　國三覺醒拚了

▲住校6年曾天天掛網不讀書，明道中學呂哲毓覺醒力拼錄取5大醫學系。（圖／明道中學提供）



記者游瓊華／台中報導

明道中學高中部應屆畢業生呂哲毓同學今年透過繁星計畫錄取陽明交大醫學系，也持續挑戰自己參加學測，並同時正取北醫、長庚、高醫、輔仁四所大學醫學系。喜愛各部醫療劇的他坦言，住校6年也曾經網路成癮、迷失自己，直到國三才覺醒自己學生的本份，所以想盡辦法為自己創造學習環境，這次成績再次證明自己中學階段所打下的扎實基礎，同時也代表著自己的學習態度。

呂哲毓表示，小時候因為氣喘常出入醫院的急診室，一開始就對醫生產生偶像崇拜，國高中開始透過最喜歡的醫療劇《浪漫醫生金師傅》、《良醫墨菲》等，萌生心中的熱血，並透過閱讀許多無國界醫師的故事，尤其是連加恩醫師，讓他知道原來醫生的職業與社會責任的關係，因此他設定目標、鞏固學業，一步一步穩紮穩打地往夢想邁進。

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呂哲毓從國一開始就是住校生，強調六年來自律自主還有自覺是學習的關鍵。他坦言國一、二的時候也曾經網路成癮、迷失自己，直到國三才覺醒自己學生的本份，所以想盡辦法為自己創造學習環境，每天透過學校圖書館的定時定點晚自習活動，養成好習慣，同時把握校園多元的社團、營隊活動調劑身心。他也建議學弟妹們，除了課業之外，記得把握學校多元豐富的資源，探索自己、培養人際溝通，並找到自己想追尋的目標。最後，呂同學決定選擇進入陽明交大醫學系就讀，並希望未來能往「轉譯醫學」方面發展，成為臨床和研究醫學方面的橋樑，幫助更多人。

明道中學副校長林雯琪表示，在明道越自律就越自由，呂哲毓六年住校，從學習、生活習慣等，凡事都必須靠自己，尤其在疫情時代，線上教學已成為常態，更考驗同學們的自律自主能力。希望藉此故事，能夠鼓勵更多莘莘學子，找到自己努力的方向，把握每次學習的機會。