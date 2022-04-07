雙料錄取英國大學醫學科系　明道中學國際部曹泰然一圓兒時夢想

▲明道中學國際部學生曹泰然同時錄取英國2所大學的醫學科系。（圖／明道中學提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

海外大學在3月份陸續放榜，明道中學指出，該校國際部應屆畢業生已有40人收到錄取通知，進入世界百大就有31人；其中國際部學生曹泰然更同時申請上英國愛丁堡大學醫學系和聖安德魯斯大學醫學科學學系，成為明道國際部第2位申請上英國大學醫學系的學生，實現自己自兒時起始的夢想。

校方表示，本次國際部有18人錄取世界前25名學校、23人進入世界前50名大學，包括常春藤名校康乃爾大學、華盛頓大學、英國倫敦學院、英國帝國理工大學、多倫多大學、墨爾本大學、阿姆斯特丹大學等。

校方指出，曹泰然因幼年時較常出入醫院，認識很多常給病人和家屬鼓勵的醫護人員，認為「醫者不只醫病還醫人」，同時，而家人隨年紀增長，也越來越需要醫療協助，讓從小就喜歡科學的他堅定許下成為醫者的目標；今年負笈英國後，前3年將在聖安德魯斯（St Andrews）大學研習醫學科學，後3年就讀愛丁堡（Edinburgh）大學醫學系，畢業將獲得英國愛丁堡大學醫學系學位。

曹泰然表示，為實現自己的夢想，運用課餘時間嘗試很多挑戰，包括參加iGEM基因工程競賽團隊，而有機會到中山醫學大學上課，發現自己對實驗室內的專題和學習很有興趣，輾轉得到進入中國醫大實驗室親手做研究的機會；搭公車往返學校、實驗室和家裡，皆需數個小時，體力上和所有實驗、觀察和分析的負荷都很沉重，還曾被化學物品二度灼傷，滿手都是水泡。

不過曹泰然說：「即便再辛苦，也都不曾想過要放棄！」憑著夢想給予的動力和決心撐了過來；明道中學國際部主任文義豪表示，英國醫學系只能申請4所，錄取率低且難度高，但天真而貼心的曹泰然剛入學時就常說：「我一定會申請上英國的醫學系，讓你以我為榮。」一路上秉持努力不放棄的精神，面對所有挑戰與挫折，果然說到做到，讓師長們都以他為榮。