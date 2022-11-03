日本2022新生兒菜市場名出爐！女生這名字7度奪冠　超美寓意曝

▲日本2022年新生兒命名排行榜出爐。（示意圖／取自Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本婦幼網站「たまひよ」公布2022年新生兒命名排行榜，其中「碧」成功打敗去年冠軍「蓮」，成為男孩命名排行榜的第一名，而女孩命名排行榜則由「陽葵」7度奪冠。調查也發現，2022年的新生兒命名趨勢受到疫情影響，相較於流行的名字，父母在取名時，更看重不出奇、具有穩定感的名字。

「たまひよ」2005年起，每年都會發布新生兒命名排行榜，此次針對2022年1月至9月出生的14萬9152名男嬰、14萬8103名女嬰等共29萬7255名嬰兒進行調查，並對新生兒的名字、念法以及漢字等，進行統計與分析。

▲近年受新冠疫情影響，日本父母取名趨勢有所改變。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

2022年新生兒排行榜中，「碧」從前一年的第7名大躍進，一舉成為2022年男孩命名排行榜的冠軍，其次分別為「陽翔」、「蒼」，第4名則是2021年的冠軍「蓮」。在女孩命名排行中，由「陽葵」再度奪冠，具有「像太陽一樣明亮」、「像向日葵一樣筆直生長」的寓意，而這也是「陽葵」第7次取得冠軍，其次分別為「凜」、「結菜」、「芽依」等。

2022年適逢虎年，因此在孩子的名字中融入老虎元素的父母也大增，例如「琥太郎」（第186名上升至第53名）、「虎太郎」（從第411名上升至第83名）、「大雅（音似Tiger）」（從第86名上升至第38名）、「大河（音似Tiger）」（從第12名上升至第65名）。

另一方面，受到新冠疫情持續籠罩全球影響，社會風氣不安定，相較於趕流行的新潮名字或發音，父母在取名時更傾向於腳踏實地且具有穩定感的名字，並使用在日本歷久不衰的讀音或漢字。

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