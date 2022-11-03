　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梨泰院踩踏警方慢半拍！高層在家「漏接電話」　數十死才派人支援

▲▼外界質疑，南韓政府在首爾梨泰院的警力分配嚴重不足。（圖／路透）

▲梨泰院慘劇發生後，外界認為警方在調度指揮系統上出現嚴重差錯。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院10月29日晚間發生「踩踏悲劇」，累計156人死亡，儘管不斷有民眾多次報案，強調眾多人潮恐引發事故，然而警方接線後僅口頭勸導、也不積極疏散人潮，輕忽事件嚴重性。如今更爆出，警察廳長遲至悲劇發生近2個小時後才接獲通知，比總統、媒體更晚得知，甚至還有其他警力高層漏接電話，指揮體系出現大漏洞。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，其實梨泰院當天晚間10時15分爆發踩踏事故前，就已經有數波徵兆，當時不僅有勇敢的女性高聲疾呼「先下坡」疏導雙向人潮，其實民眾早就於下午6時34分首次撥打112通知警方，「人潮不斷湧入，恐將發生踩踏事故」，相關報案就多達11筆，其中高達8筆被歸類為Code 0、Code 1，警方必須在最短時間內出動人力。

在11筆的報案電話中，警方實際派出人力協助的僅只有4筆，其中多半只有口頭勸導，並未實際介入協助疏散人潮；在另外2筆報案中，警方要求首爾綜合防災中心（消防當局）協助，消防當局獲報後回撥給報案民眾，然而報案民眾卻認為暫無需要出動救護車。

▲▼南韓警察廳長尹熙根。（圖／路透）

▲南韓警察廳長尹熙根。（圖／路透）

直到第11筆報案，民眾仍然在電話中警告，「恐將發生踩踏事故」，但警方在與民眾通話後，直接認定「無須出面協助」，因此報案僅止於電話諮詢。4分鐘後，消防當局晚間10時15分首度接獲民眾報案，「有10人被夾在人潮內」，踩踏事故開始爆發。

報導分析，警方、中央政府的指揮與調度體系更出現嚴重問題，本該是身處最前線的警察廳長（中央）尹熙根、首爾警察廳長金廣鎬在悲劇發生1至2個小時後才接獲電話通知，其中更有警察單位越級直接向總統尹錫悅匯報。

龍山警察署長於悲劇發生2分鐘後的晚間10時17分抵達案發現場，首爾警察廳長金廣鎬在悲劇發生1個小時19分鐘後的晚間11時34分才接到電話通知，當時待在住處的金廣鎬並未接到電話，直到2分鐘後龍山警察署長通話後，才認知事態嚴重性。

▲▼南韓總統尹錫悅3日、連續第4天前往聯合焚香所弔唁。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅3日、連續第4天前往聯合焚香所弔唁。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅3日、連續第4天前往聯合焚香所弔唁。（圖／路透）

至於本應身處指揮調度最前線的警察廳長尹熙根，則在金廣鎬接獲報告的48分鐘後，於隔日（10月30日）凌晨0時14分才從警察廳狀況1擔當官首度接獲通報，此時為案發的2個小時以後，現場早已傳出數十人心跳停止；之後，尹熙根才於0時19分致電金廣鎬，要求動員包括機動隊在內的警力前往現場維持秩序，同時確保救護車的出入動線。

管轄警察單位的行政安全部長李祥敏則在悲劇發生1小時5分鐘後，於晚間11時20分從行政安全部內部通知接獲通報，而非透過警方直接匯報。

另外，總統尹錫悅則於晚間11時1分才得知悲劇已經發生。

報導認為，警方指揮調度體系嚴重失靈，才會導致更多條性命在悲劇中犧牲。首爾警察廳長金廣鎬遲至10月30日凌晨0時25分才開始指揮現場、在現場設置警察指揮本部，同時管控事故現場與附近交通等。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
西門町當街捅殺路人！　30歲兇手被抓後突死亡
LIVE／雞排妹19歲爆乳竄紅片瘋傳　高虹安陷｢男友｣風暴
低溫下探1字頭！　一圖看一周降雨趨勢　
宿醉男撞飛26歲OL「硬拉拖走」！　驚人影片曝
驚悚畫面！台中23歲女騎士被凌空勒頸　飛起重摔
快訊／太空人送費城人無安打！　世界大賽G4強勢扳平
新北16歲高職生當街被砍！　3煞落網曝原因
「黑衣人」包圍育成高中！　校方回應了　
公廁性侵15歲少年！藏巨量不雅照　國道淫警下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大台裔女警楊子信葬禮　逾2千人送最後一程

北韓今射「火星-17」洲際飛彈失敗！　分離後無法正常飛行

梨泰院踩踏警方慢半拍！高層在家「漏接電話」　數十死才派人支援

Google計劃推AI應用程式！簡短描述就可生成圖像　緩推出原因曝

求愛1個月遭拒釀殺機！　他惱羞槍殺「小8歲女同事」

女老師被球棒殺死埋屍公園　2男學生被捕：她給我們爛成績！

美國民主受攻擊！拜登：共和黨人拒選舉結果　會讓美國走向混亂

金正恩大量射彈　分析：美國該承認北韓是核武國！不能再忽視威脅

拜登拚連任撩落去　美期中選舉競爭白熱化

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」：我不喜歡一夜情和買春

不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

加拿大台裔女警楊子信葬禮　逾2千人送最後一程

北韓今射「火星-17」洲際飛彈失敗！　分離後無法正常飛行

梨泰院踩踏警方慢半拍！高層在家「漏接電話」　數十死才派人支援

Google計劃推AI應用程式！簡短描述就可生成圖像　緩推出原因曝

求愛1個月遭拒釀殺機！　他惱羞槍殺「小8歲女同事」

女老師被球棒殺死埋屍公園　2男學生被捕：她給我們爛成績！

美國民主受攻擊！拜登：共和黨人拒選舉結果　會讓美國走向混亂

金正恩大量射彈　分析：美國該承認北韓是核武國！不能再忽視威脅

拜登拚連任撩落去　美期中選舉競爭白熱化

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」：我不喜歡一夜情和買春

恭喜畢業！《輝夜姬想讓人告白》漫畫連載7年完結灑花　劇場版12月登場

風・Luxury／勞力士當深海霸主　史上第一只鈦合金錶防水11000米

賈永婕報備「陪睡」6字訊息遭撞見！　閨蜜兒驚恐：難道阿姨不紅了

被防疫保單害慘！　有產險業要啟動「第3次現增」

直球對決！林耕仁4靈魂拷問高虹安　曝她在新竹連路都找不到

西門町當街捅殺！和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

李智漢媽「對遺體人工呼吸」救不回他　抱遺物痛哭：他是我的寶物

一罩多用！助眠、護眼、通鼻　讓「它」陪伴你

泰讚了插旗台中！「皇家芒果糯米飯」變身手搖飲　漸層口感零違和

浪花小弟被吹3次翻球露不屑表情　柯爾不解：全聯盟都這樣做

國際熱門新聞

快訊／聯準會宣布加息3碼　連續4次加息75個基點

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

快訊／Tumblr宣布開放「裸體、成人內容」！　老司機嗨了

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

Fed升息3碼！　美股重挫505點

女學生墜樓亡　最後電話打給男友

18歲日女留學生魂斷梨泰院！遺體今返國

懷孕40天出車禍　女昏迷7個月生下女嬰

快訊／北韓再射飛彈「穿越太平洋」　日本3縣發空襲警報

北韓1天射25飛彈　1枚低空短程飛行

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

智慧性手錶1功能救命！她卡死在梨泰院人群僅骨折

波蘭稱防非法移民　俄國飛地加里寧格勒邊界建圍籬

性需求太大！61歲男子「47年結過87次婚」

更多熱門

相關新聞

金正恩狂射彈　分析：美該承認北韓是核武國

金正恩狂射彈　分析：美該承認北韓是核武國

北韓2日朝東西部海域先後發射25枚飛彈，創今年以來的單日最多紀錄，其中1枚短程彈道飛彈超出北方界線（NNL）26公里，為兩韓分裂以來首次掉落南韓領海附近，南韓總統尹錫悅稱之為「實質領土侵害行為」。外媒分析，這表明西方不能忽視核威脅，更有部分觀點認為，美國是時候承認北韓是一個核武國家了。

北韓昨射25枚飛彈　專家估噴24億元

北韓昨射25枚飛彈　專家估噴24億元

韓公務員躲空襲「沒發簡訊」居民48分鐘後才知

韓公務員躲空襲「沒發簡訊」居民48分鐘後才知

南韓世界盃大危機？孫興慜動刀

南韓世界盃大危機？孫興慜動刀

關鍵字：

日韓要聞南韓梨泰院首爾

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

大貓熊團團若過世遺體怎安排？

狄鶯家族聚會曝「混血婆婆」長相

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

保時捷「酒駕富商」妹妹是女星！　億元打造頂級SPA帝國

2姑姑想搶地！女友出招保住遺產…他嚇壞了

沒三高！竹科男血管90%阻塞　醫見「2日常習慣」搖頭了

大S帶具俊曄見恩師王偉忠！

TOYOTA Yaris台灣明年停產

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

更多

最夯影音

更多
不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃

不藏私！女分享烤麻糬秘訣　膨脹滾成球狀輕拍烤至金黃
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面