「台獨指台灣不屬於中國一部分」　賴清德：這是台灣共識

▲副總統賴清德出訪帛琉。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德出訪帛琉，3日中午與隨行媒體茶敘時，被問及2024之後，他的兩岸路線是否延續總統蔡英文的路線，並維持現狀時表示「當然是如此」；至於他過去曾說自己是「務實的台獨工作者」路線是否微調？他則說，台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。

由於賴清德出訪帛琉期間，多次提到「中華民國台灣」，因此媒體好奇，這是否代表他2024年之後的兩岸路線，並且會延續總統蔡英文的路線？賴清德直截了當地說「當然是如此」；不過，對於其「務實台獨工作者」的路線，是否有微調，他則認為，這問題滿複雜，不是三言兩語可以說明。

賴清德表示，所謂的「務實台獨工作者」，需要先了解「台獨」的現代意義，台獨跟台灣獨立，早在日治時期就有，日本殖民時代，台灣有一群人想要當家作主，後來國民政府來台，發生二二八事件，也有許多台灣人希望自己當家，不過近百年的發展後，台獨跟台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。

此外，賴清德也認為，台灣跟中國對於「台獨」的認知不同，中國對台獨的解讀是「你不贊成統一就是台獨」，美國對台獨的解讀，則是「進行法定程序就是台獨」。

賴清德說，台獨、台灣獨立對於美中台來說，都有不一樣的解讀，而總統蔡英文在去年國慶談話時，特別提到的「四個堅持」，其實意義也在這裡，就是要捍衛台灣的主權，維護台灣的民主現狀。

賴清德強調，蔡英文是中華民國總統，也是民進黨籍的總統，在總統任內的主張，特別是發表「四個堅持」，台灣社會沒有不同意見，這自然會成為台灣要繼續走下去的非常重要路線。