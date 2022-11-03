一年3度代表蔡英文出訪為2024暖身？　賴清德：由我代勞很自然的事

▲副總統賴清德出訪帛琉。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德出訪帛琉，3日中午與隨行媒體茶敘時，被問及他一年內第三次出訪，是否在替2024總統大選暖身？賴清德說， 總統蔡英文不克前來，由他代勞，這本來就是自然的事，沒有刻意為了2024，而是身為副總統，基於國家需要，接受蔡英文指派。

由於賴清德今年已經三度代表總統蔡英文出訪友邦、日本，這也被外界認為是否替2024總統大選暖身？賴清德表示，第一次出訪是疫情期間，到友邦宏都拉斯祝賀新總統卡斯楚的就職大典，沒有其他刻意安排。

賴清德說，第二次是日本前首相安倍不幸意外身故，全台灣都非常難過，而在這種狀況下，蔡英文指派他到日本弔祭，安慰安倍家人。他說，另一方面自己跟安倍家族本身就很熟，因此希望他前往。

賴清德表示，這一次出訪帛琉，是日前帛琉總統惠恕仁到台灣參加國慶，之後與蔡英文舉行雙邊會談，惠恕仁的第一個問題就是希望台灣能夠協助帛琉；而當時蔡英文馬上問他「方不方便帶隊去」。

賴清德表示，他當然義不容辭，蔡英文不克分身前來，因此由他代勞，這本來就是很自然的事，這三個出訪都沒有刻意為了2024，而是他身為副總統，基於國家的需要，接受蔡英文的指派。