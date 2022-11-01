賴清德啟程訪問帛琉　期許完成蔡英文交付3大任務

▲副總統賴清德出訪帛琉，發表機場談話。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德1日上午啟程前往帛琉，展開3天2夜的「帛旅專案」。他在登機前發表機場談話時，期許本次達成總統蔡英文所交付「連結、觀光、合作」三項任務，連結太平洋友邦帛琉及國際社會、共同行銷海洋國家觀光，及增進兩國各面向合作，也期盼進一步鞏固兩國邦誼，共同推廣深化民主、自由及人權的價值。

賴清德表示，第一任務是連結，台帛兩國建交已經23年，兩國邦誼永固，而且沒有受到疫情影響，彼此之間的訪問也非常頻繁。他說，帛琉共和國惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）總統繼去年訪台之後，上個月率團來臺進行國是訪問，並參加雙十國慶；今年8月份，帛琉共和國席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）副總統也率團來台訪問，因此今天他正式應邀回訪，正足以證明邊境開放的台灣已經做好準備，不僅要連結在太平洋的友邦帛琉共和國，也要進一步連結國際社會。

賴清德說，第二是觀光，兩國都是海洋國家，海上風光都非常明媚，此行訪問希望能在疫後一起拚經濟、拚觀光，特別是帛琉共和國素有「上帝的水族箱」之美譽，此次出訪也邀請台灣全國性、各縣市旅遊公會的理事長，及台灣數家實力非常雄厚，足以促進台帛兩國觀光的旅行社共同前往帛琉，相信經由我們的努力，不僅可以增進兩國觀光發展。

賴清德指出，第三是合作，此行將跟惠恕仁總統、席嫵杜副總統會面，也將拜訪帛琉國會參、眾兩院，親自代表台灣人民向帛琉共和國表達臺灣的感謝，不管是惠恕仁總統或帛琉共和國國會，對台灣的支持都非常強大，屢屢在國際上為台灣發聲，他要衷心向帛琉共和國表達台灣人民的感激。

另外，賴清德此行也會出席我國援建新都道路工程的動工典禮、視察國合會技術團農場，及受邀出席新光醫院捐贈帛琉「遠距醫療中心」儀式，並將見證台灣國際棒球交流發展協會對帛琉大聯盟捐贈棒球物資。

賴清德說，他非常期待經由此次訪問能夠增進兩國間的合作，不管是在外交、觀光、醫療、教育、文化等其他面向，都能更有進展，不僅可以進一步鞏固兩國邦誼，增進兩國人民感情，也可以在國際上一起合作，推廣深化民主、自由、人權的價值。

▼副總統賴清德出訪帛琉，發表機場談話。（圖／總統府提供）

