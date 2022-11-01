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賴清德入境隨俗換島衫抵帛琉　副總統席嫵杜接機

▲▼副總統賴清德啟程訪問帛琉。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲副總統賴清德啟程訪問帛琉。（圖／翻攝賴清德臉書，下同）

記者皮心瑀／綜合報導

副總統賴清德1日上午啟程前往帛琉，展開3天2夜的「帛旅專案」，稍早已抵達帛旅，由帛旅副總統席嫵杜 （J. Uduch Sengebau Senior）接機，賴清德也穿上南太國家的傳統服飾「島衫」，並期待能更深入了解這個美麗的國家，感受獨特的海洋魅力，也會用行動努力為台灣拚外交。

▲▼副總統賴清德啟程訪問帛琉。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德啟程訪問帛琉。（圖／翻攝賴清德臉書）

對於此次訪問行程，總統蔡英文表示，交付賴清德三項任務，第一是連結，台灣和帛琉已經建交23年，帛琉共和國總統惠恕仁除了在去年訪台後，也參加今年的國慶。此次訪問，要向國際社會展現，台灣已經做好準備，加深與帛琉的連結，也加深與世界的連結。

第二是觀光，台灣和帛琉都是熱情的海洋國家，要在疫後共同來拚經濟、拚觀光，賴清德也在這次訪問，邀請全國性、各縣市旅遊公會的理事長共同前往，要來促進兩國的觀光發展，讓世界看見台帛的美麗。

最後蔡英文提到是合作，過去以來，帛琉在國際上堅定替台灣發聲，支持台灣的國際參與。此次，賴清德將與惠恕仁、席嫵杜會面，並拜訪帛琉國會參、眾兩院，代表台灣人民感謝帛琉的支持。

賴清德在登機前發表機場談話時，也期許本次達成總統蔡英文所交付「連結、觀光、合作」三項任務，連結太平洋友邦帛琉及國際社會、共同行銷海洋國家觀光及增進兩國各面向合作，也期盼進一步鞏固兩國邦誼，共同推廣深化民主、自由及人權的價值。

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