　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北科大111週年　賴清德獲榮譽傑出校友、鐿鈦總裁獲名譽博士

▲▼北科大111週年　賴清德獲榮譽傑出校友、鐿鈦總裁獲名譽博士。（圖／台北科技大學提供）

圖、文／台北科技大學提供

國立臺北科技大學10/29歡慶建校111週年校慶，由北科大校長王錫福代表學校，頒授副總統賴清德榮譽傑出校友，表彰其對臺灣整體發展的卓越貢獻以及長年對技職教育的持續重視。校慶典禮中，北科大亦頒授名譽工學博士予鐿鈦科技策略長林寳彰，表彰其推動母校校務發展、領導精密金屬加工業成功轉型、力助臺灣攻入世界醫療器材產業鏈的重大貢獻。

賴清德致詞表示，北科大111年來為國家作育無數英才，在海內外推動國家進步發展。北科大在王錫福校長帶領之下，全體師生努力不懈，更獲校友會鼎力支持，已經連續三年名列全球五百大、亞洲前百大的大學，在世界綠能大學排名也是雄霸多年，甚至於教育部的國家產學大師獎，北科大連四年都有老師榮獲此項國家級教育桂冠。能夠成為北科大榮譽傑出校友，今天開始，終於可以喊出：「我北科大，我驕傲！」最後更高聲祝福北科大校運昌隆，迎接下一個輝煌的百年。

林寳彰1973年畢業於臺北工專（北科大前身）二年制機械工程科，歷經日商企業磨練後，毅然賣房圓夢創業，憑藉多年技術扎根，逐步帶領鐿鈦科技轉型為國內醫材用精密金屬零件專業製造商，也是全球前五大金屬加工類產品供應商之一。公司為國內微創手術器械關鍵零組件的先驅，同時朝自有品牌發展，於牙科及骨科植入物領域建立「Intai」品牌知名度。林寳彰推廣技職教育不遺餘力，鐿鈦科技每年定期捐款贊助國內研發機構、大專校院，廣收學生實習，使學生實際瞭解工廠實務運作。不僅熱心捐贈北科大校園整建專款及校友會贊助款，更創立北科大華東區校友會，協助兩岸交流及母校發展，現為北科大菁英會理事長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
沒禁行機車！騎士被攔下　警翻不出法條語塞：我是為你好
快訊／因梨泰院事件　韓星緊急取消來台
桃園18煞活活打死車商　拍影片給他媽媽：等著收屍
快訊／俄軍發射40枚巡弋飛彈！　基輔多地爆炸斷電
快訊／大雨猛撞「整車稀爛」　35歲女駕駛臉腫脹死亡
梨泰院慘案憶起「寶可夢之亂」！人潮突多10倍　她嘆：事後才知

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夜遊大雪山看「動物夜生活」　林務局「38條森林旅行」旅展搶客

又闖禍！屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管…2鄉+3村停水23小時

全台必走10條療癒系絕美步道！楓林芒草秘境、無敵海景全收錄 邊玩邊抓寶　參加神壽任務　再抽好禮

太平山森林遊樂區因颱風休園　延至11／3開園

北科大111週年　賴清德獲榮譽傑出校友、鐿鈦總裁獲名譽博士

高捷黃線機廠動土了「2028年完工」　陳其邁再曝林園線動工時間

梨泰院慘案憶起「寶可夢之亂」！人潮突多10倍　她嘆：事後才知可怕

他嫌台灣YouTuber「演藝圈化」！網揪「1現象」：PTT才老年化

不斷更新／豪雨炸宜蘭　2學校下午停班課！全台各縣市停班課一覽

金馬導演揭池上翻轉命運內幕！放映前夕「重要人物」被菩薩接走了

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

夜遊大雪山看「動物夜生活」　林務局「38條森林旅行」旅展搶客

又闖禍！屏東種樹百里+電桿地下化挖破水管…2鄉+3村停水23小時

全台必走10條療癒系絕美步道！楓林芒草秘境、無敵海景全收錄 邊玩邊抓寶　參加神壽任務　再抽好禮

太平山森林遊樂區因颱風休園　延至11／3開園

北科大111週年　賴清德獲榮譽傑出校友、鐿鈦總裁獲名譽博士

高捷黃線機廠動土了「2028年完工」　陳其邁再曝林園線動工時間

梨泰院慘案憶起「寶可夢之亂」！人潮突多10倍　她嘆：事後才知可怕

他嫌台灣YouTuber「演藝圈化」！網揪「1現象」：PTT才老年化

不斷更新／豪雨炸宜蘭　2學校下午停班課！全台各縣市停班課一覽

金馬導演揭池上翻轉命運內幕！放映前夕「重要人物」被菩薩接走了

國票金首現增30億！發行價訂每股10元　折價幅度約12%

王必勝高喊「高端沒有買貴」　徐巧芯提5點狠嗆：是在比心酸的

餅總已來電　宋家豪盼參加經典賽：有憧憬！

夜遊大雪山看「動物夜生活」　林務局「38條森林旅行」旅展搶客

史上最多！美韓出動1600架次戰機　連續5天聯合軍演

快滿80歲！拜登又口誤「美50州變54州」　新英相姓氏名字全被唸錯

故宮與大英博物館有何不同？　不會保管文物就還給人家

喵「把自己打包」擠到臉變湯圓　嬤整袋拎走：老闆說這隻會抓蟑螂

桃園環保局鼓勵循環杯再加碼　一次省10元

2女1男睡1床...她泥醉險遭硬上　閨蜜「手機響起」救了她

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

颱風榕樹生成！最新路徑圖出爐

護理師懷孕站到宮縮竟「被離職」　亞東醫院回應了

即／共伴最猛豪雨擴大全台　3地區防災

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

3星座女「越老越吃香」！第1名天蠍追求者一大堆

請喪假被主管嗆：人力要我想辦法？　他超無奈

路邊整排樹「掛滿尿袋」！內行公布解答

梨泰院慘況在眼前！女孩臉色死白　他伸手摸臉確認意識

6縣市豪雨！共伴今最強　全台連下2天

女住戶半夜大吼！鄰居制止方式超奇葩

快訊／豪大雨擴10縣市　2地區防致災降雨

梨泰院逾4000人失蹤！他認為「太詭異」

快訊／雨彈深夜狂襲！6縣市發布豪雨特報

萬聖節今日限定！LINE主頁搗蛋鬼現身

更多熱門

相關新聞

「兒時賣鴨蛋」求學路艱困　宋恭源捐億元助母校成立獎學金　

「兒時賣鴨蛋」求學路艱困　宋恭源捐億元助母校成立獎學金　

北科大名譽博士、光寶科技創辦人宋恭源今（31日）與台北科技大學共同發布「宋恭源獎學金」啟動記者會，從111學年度起，每年提供1866萬元，支持40名北科大經濟弱勢學生，每年42萬元獎學金，創下北科大大學部歷年最高的獎助學金。

賴清德、黃偉哲同框拉抬選情

賴清德、黃偉哲同框拉抬選情

賴清德南下雲林站台！熱情呼聲響徹北港夜空

賴清德南下雲林站台！熱情呼聲響徹北港夜空

賴清德獲頒北科大榮譽傑出校友　笑稱王世堅應是下一個獲獎者

賴清德獲頒北科大榮譽傑出校友　笑稱王世堅應是下一個獲獎者

綠營大咖力挺　鄭運鵬：讓我來做大家靠山

綠營大咖力挺　鄭運鵬：讓我來做大家靠山

關鍵字：

北科大賴清德鐿鈦科技

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面