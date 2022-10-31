北科大111週年　賴清德獲榮譽傑出校友、鐿鈦總裁獲名譽博士

圖、文／台北科技大學提供

國立臺北科技大學10/29歡慶建校111週年校慶，由北科大校長王錫福代表學校，頒授副總統賴清德榮譽傑出校友，表彰其對臺灣整體發展的卓越貢獻以及長年對技職教育的持續重視。校慶典禮中，北科大亦頒授名譽工學博士予鐿鈦科技策略長林寳彰，表彰其推動母校校務發展、領導精密金屬加工業成功轉型、力助臺灣攻入世界醫療器材產業鏈的重大貢獻。

賴清德致詞表示，北科大111年來為國家作育無數英才，在海內外推動國家進步發展。北科大在王錫福校長帶領之下，全體師生努力不懈，更獲校友會鼎力支持，已經連續三年名列全球五百大、亞洲前百大的大學，在世界綠能大學排名也是雄霸多年，甚至於教育部的國家產學大師獎，北科大連四年都有老師榮獲此項國家級教育桂冠。能夠成為北科大榮譽傑出校友，今天開始，終於可以喊出：「我北科大，我驕傲！」最後更高聲祝福北科大校運昌隆，迎接下一個輝煌的百年。

林寳彰1973年畢業於臺北工專（北科大前身）二年制機械工程科，歷經日商企業磨練後，毅然賣房圓夢創業，憑藉多年技術扎根，逐步帶領鐿鈦科技轉型為國內醫材用精密金屬零件專業製造商，也是全球前五大金屬加工類產品供應商之一。公司為國內微創手術器械關鍵零組件的先驅，同時朝自有品牌發展，於牙科及骨科植入物領域建立「Intai」品牌知名度。林寳彰推廣技職教育不遺餘力，鐿鈦科技每年定期捐款贊助國內研發機構、大專校院，廣收學生實習，使學生實際瞭解工廠實務運作。不僅熱心捐贈北科大校園整建專款及校友會贊助款，更創立北科大華東區校友會，協助兩岸交流及母校發展，現為北科大菁英會理事長。