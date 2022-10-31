　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賴清德抨擊新北市公安　消防局貼出數據反擊「我們都是第一名」

▲▼新北市消防局日前針對公安對轄內老福機構、特殊行業及賣場進行稽查，反擊賴副總統說法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市消防局日前針對公安對轄內老福機構、特殊行業及賣場進行稽查，反擊賴副總統說法 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

副總統賴清德昨（30日）出席林佳龍「新北大翻新」音樂會時表示，遠見雜誌評核新北市消防公共安全第12名。不過，新北市消防局反擊賴副總統說法，強調新北市在全國性評核多年來皆榮獲全國第一，包含行政院災害防救評核連續9年、災害防救演練連續8年、消防署各項消防評鑑連續8年、災防深耕計畫評鑑連續4年，都是第一名的最高肯定。

新北市消防局表示，公安成效除了前述各項評鑑名列前茅外，各項數據指標也顯見新北市公共安全成效持續進步，包含消防署自2017年起修正火災統計定義以真實呈現火災數據，新北市2017至2018年平均每10萬人火災發生件數約為81.5件、台中市約為136.2件，另統計2018年至2021年火災下降率，新北市更創火災件數下降46.41%之佳績。

▲▼新北市消防局日前針對公安對轄內老福機構、特殊行業及賣場進行稽查，反擊賴副總統說法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市公安小組每週召開專案管制會議、每2個月召開公安督導會報，針對八大行業、逃生避難弱勢（大型出租套房、補習班及養護機構等）及高容留場所（大型賣場、電影院等）等進行稽查，要求業者確實依規定設置各項避難逃生設施及消防安全設備。

自2011年3月至2018年12月共計執行8,249家，輔導改善7,224家，及108年至2022年9月共計執行3,520家，輔導改善2,706家。新北公安小組這11年來鎖定各個角落的火災高風險、治安及公安疑慮死角，加強公安聯合稽查並予以根除，累計完成重大公安缺失強制拆除或斷水斷電合計446家；色情疑慮養生館從347家，下降至28家；無照網咖從157家全數清零。

再者針對老福機構、托嬰中心、學生、外籍移工宿舍等避難弱勢場所，每年聯合稽查逾100次，並專案改善近500間違規出租套房，這樣的成效也讓新北市治安、公共安全相關評鑑屢獲全國佳績，新北公安小組各項成果有目共睹，打造新北安全城是市府團隊努力的成果，呼籲選舉期間各競選團隊勿用政治語言來抹煞同仁的用心。

▲▼新北市消防局日前針對公安對轄內老福機構、特殊行業及賣場進行稽查，反擊賴副總統說法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
3星座迎來「升職+加薪」　年底2個月走大運
3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿
快訊／高雄工廠火勢猛烈「燒紅夜空」　緊鄰加油站
首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬
雪碧笑李妍瑾「跟AV導演絕配」被反賞一巴掌！
超商「2款冬季人氣美食」宣布回歸了
快訊／故宮3珍藏文物毀損　初步調查報告出爐
擁26cm巨鵰！他曝「睡過1000個女人」自豪：上帝禮物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台九線大雨釀坍方！騎士衰撞落石「人車倒地」…緊急送醫

賴清德抨擊新北市公安　消防局貼出數據反擊「我們都是第一名」

快訊／岡山工廠火勢猛烈「燒紅夜空」緊鄰加油站　緊急增派3梯救援　

苗栗殯葬倉庫遭丟汽油彈縱火　6天連燒2次「疑擋人財路」

快訊／花東台23線土石流封閉！替代道路有夠遠　長88km車程2hrs

高雄驚傳選舉暴力！助選員被打濺血　現任里長挨告喊：沒這件事

無良閨蜜現身！代繳保費詐仔仔嬌妻3447萬　出庭喊：沒騙那麼多

快訊／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月　兒靠衣物認出

窮小子想靠詐騙翻身卻翻船　海削4000萬擁豪宅名車但下場慘了

快訊／朴子蒜頭大橋幹道2車對撞　2駕駛送醫1人意識模糊

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

嘻小瓜挺F奶「訪一半激突＞／／／＜」　孫德榮挺同志讚：天之驕子

台九線大雨釀坍方！騎士衰撞落石「人車倒地」…緊急送醫

賴清德抨擊新北市公安　消防局貼出數據反擊「我們都是第一名」

快訊／岡山工廠火勢猛烈「燒紅夜空」緊鄰加油站　緊急增派3梯救援　

苗栗殯葬倉庫遭丟汽油彈縱火　6天連燒2次「疑擋人財路」

快訊／花東台23線土石流封閉！替代道路有夠遠　長88km車程2hrs

高雄驚傳選舉暴力！助選員被打濺血　現任里長挨告喊：沒這件事

無良閨蜜現身！代繳保費詐仔仔嬌妻3447萬　出庭喊：沒騙那麼多

快訊／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月　兒靠衣物認出

窮小子想靠詐騙翻身卻翻船　海削4000萬擁豪宅名車但下場慘了

快訊／朴子蒜頭大橋幹道2車對撞　2駕駛送醫1人意識模糊

黃秋生《白日青春》3戰金馬影帝　預告將備昂貴戰袍步上紅毯

台九線大雨釀坍方！騎士衰撞落石「人車倒地」…緊急送醫

華碩推輕薄筆電Zenbook S 13 Flip OLED　搭12代Intel處理器

微星推出MEG Ai1300P PCIE5電供器　迎接雙11光棍節再祭優惠

蔡適應支持度勝謝國樑？　學者指這民調有瑕疵：透明度0.5顆星

賴清德抨擊新北市公安　消防局貼出數據反擊「我們都是第一名」

沃旭能源首獲勞動部工作生活平衡獎 　彈性制度打造北歐快樂工作文化

中信盃黑豹旗／中二中正妹球經傳承　高三學姊是王威晨鐵粉

確診者不可投票　蔣辦諷陳時中「心裡有鬼」：怕染疫者不投他

對張政禹要求高　葉總：不會讓他太舒服

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

花蓮白車撞燈桿 　35歲女駕駛送醫不治

即／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月

苗栗好心男幫撿垃圾　下秒轉身過馬路慘被撞死

快訊／宜蘭豪雨！蘇花坍塌「工程車遭埋」

台中桶屍DNA出爐！確定是金錢豹酒女前男友

夜店男廁所拍妹上空照　台北「王董」找5人教訓5小時

騎士走4輪專用道　警攔查遭反駁竟語塞

即／金門大橋通車5hrs就車禍！他超車失控自撞

新竹九降風太強　1天10人送急診

鬼切騎士害19歲男大生撞飛亡　母悲慟認屍

即／台中重劃區驚見白骨！　除草工嚇傻報警

更多熱門

相關新聞

賴清德獲北科大榮譽傑出校友

賴清德獲北科大榮譽傑出校友

國立臺北科技大學歡慶建校111週年，由北科大校長王錫福代表頒授副總統賴清德榮譽傑出校友，表彰其對臺灣整體發展的卓越貢獻以及長年重視技職教育；亦頒授名譽工學博士予鐿鈦科技策略長林寳彰，表彰其推動母校校務發展、領導精密金屬加工業成功轉型、力助臺灣攻入世界醫療器材產業鏈的重大貢獻。

糊塗新手爸反鎖女兒困車內　7個月女嬰呆坐前座

糊塗新手爸反鎖女兒困車內　7個月女嬰呆坐前座

賴清德、黃偉哲同框拉抬選情

賴清德、黃偉哲同框拉抬選情

賴清德南下雲林站台！熱情呼聲響徹北港夜空

賴清德南下雲林站台！熱情呼聲響徹北港夜空

賴清德獲頒北科大榮譽傑出校友　笑稱王世堅應是下一個獲獎者

賴清德獲頒北科大榮譽傑出校友　笑稱王世堅應是下一個獲獎者

關鍵字：

新北市消防局賴清德公共安全

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面