賴清德抨擊新北市公安　消防局貼出數據反擊「我們都是第一名」

▲新北市消防局日前針對公安對轄內老福機構、特殊行業及賣場進行稽查，反擊賴副總統說法 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

副總統賴清德昨（30日）出席林佳龍「新北大翻新」音樂會時表示，遠見雜誌評核新北市消防公共安全第12名。不過，新北市消防局反擊賴副總統說法，強調新北市在全國性評核多年來皆榮獲全國第一，包含行政院災害防救評核連續9年、災害防救演練連續8年、消防署各項消防評鑑連續8年、災防深耕計畫評鑑連續4年，都是第一名的最高肯定。

新北市消防局表示，公安成效除了前述各項評鑑名列前茅外，各項數據指標也顯見新北市公共安全成效持續進步，包含消防署自2017年起修正火災統計定義以真實呈現火災數據，新北市2017至2018年平均每10萬人火災發生件數約為81.5件、台中市約為136.2件，另統計2018年至2021年火災下降率，新北市更創火災件數下降46.41%之佳績。

新北市公安小組每週召開專案管制會議、每2個月召開公安督導會報，針對八大行業、逃生避難弱勢（大型出租套房、補習班及養護機構等）及高容留場所（大型賣場、電影院等）等進行稽查，要求業者確實依規定設置各項避難逃生設施及消防安全設備。

自2011年3月至2018年12月共計執行8,249家，輔導改善7,224家，及108年至2022年9月共計執行3,520家，輔導改善2,706家。新北公安小組這11年來鎖定各個角落的火災高風險、治安及公安疑慮死角，加強公安聯合稽查並予以根除，累計完成重大公安缺失強制拆除或斷水斷電合計446家；色情疑慮養生館從347家，下降至28家；無照網咖從157家全數清零。

再者針對老福機構、托嬰中心、學生、外籍移工宿舍等避難弱勢場所，每年聯合稽查逾100次，並專案改善近500間違規出租套房，這樣的成效也讓新北市治安、公共安全相關評鑑屢獲全國佳績，新北公安小組各項成果有目共睹，打造新北安全城是市府團隊努力的成果，呼籲選舉期間各競選團隊勿用政治語言來抹煞同仁的用心。