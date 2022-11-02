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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！鐵水塔被強風吹落6樓砸引擎蓋　車主路人全嚇壞

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今天上午找工人更換住家水塔，未料工人在6樓將舊水塔拆卸放置一旁，因風勢強勁舊水塔被吹落一樓，當場砸到路過轎車引擎蓋，巨大碰撞聲嚇壞車主與路人。桃園警方據報趕往處理，李姓屋主也趕到現場查看，同時也同意賠償車主損失，警方則將水塔搬至路旁，以免再被強風吹走。

▲桃園市桃園區李姓男子今天上午找工人更換住家6樓水塔，卻因強風將水塔吹落一樓，砸壞路過轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區李姓男子今天上午找工人更換住家6樓水塔，卻因強風將水塔吹落一樓，砸壞路過轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區李姓男子今天上午找工人更換住家6樓水塔，舊水塔被吹落一樓砸壞路過轎車，警方上樓查看屋頂狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區李姓男子今天上午找工人更換住家6樓水塔，舊水塔被吹落一樓砸壞路過轎車，警方上樓查看屋頂狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，位於桃園區秀山路李姓男子今天上午7時許請工人更換水塔，在6樓屋頂置換水塔，並將舊水塔拆卸後放置一旁，未料因風勢強勁，舊水塔竟被吹落至1樓，剛好砸壞路過轎車引擎蓋上，陳姓車主當場被嚇傻了，事後，李姓屋主趕緊下樓，陳姓車主也下車察看轎車受損狀況。

▲桃園市桃園區李姓男子今天上午找工人更換住家6樓水塔，卻因強風將水塔吹落一樓，警方協助將舊水塔推至路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區李姓男子今天上午找工人更換住家6樓水塔，卻因強風將水塔吹落一樓，警方協助將舊水塔推至路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方據報後趕往現場處理，發現掉落的水塔砸壞轎車引擎蓋一角，包括部分板金受損與刮痕，由於李姓屋主自認理虧，也同意賠償陳姓車主損失，雙方私下和解後已化解糾紛，警方則在現場拍照蒐證，並協助將水塔搬至路旁，以免再遭強風吹走發生意外。

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