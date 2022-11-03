藍營批台積電設廠還早　鄭運鵬：桃園已做好規劃全力配合

▲藍營張善政認為台積電進駐桃園還要很久；鄭運鵬指出，鄭文燦市府團隊事前已做了很好的規劃佈局。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨桃園市長候選人張善政昨（2）日受訪時認為，台積電來桃園還要很久且用地也未取得，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（3）日指出，邀請台積電來桃園設廠，主因晶圓產業上的上游、下游都在桃園，來桃園絕對是首選，過程還包含用地、用水與道路等需求，鄭文燦市長的桃園市府團隊事前都做了很好的規劃布局，這也是蘇貞昌院長今天來到桃園的用意，如果台積電有意願，桃園會做最大、最全力、最有效率的配合。

鄭運鵬今天一早趕往興國市場拜票，包括市長鄭文燦、立委蘇巧慧陪同向攤商與菜籃族拜票爭取支持。對於昨天張善政受訪說台積電來桃園設廠還要很久，鄭運鵬表示：「我們邀請台積電來桃園設廠，因為過去很長一段時間，護國神山的晶圓產業上上游、下游通通在桃園，如果要發展最先進製程、最高研究能量，桃園絕對是首選，這些過程包含用地、用水與道路等需求，鄭文燦市長的桃園市政府團隊事前都做了很好的規劃布局，這也是今天蘇貞昌院長來到桃園視察最大用意。如果台積電有意願，桃園會做最大、最全力、最有效率的配合。」

鄭運鵬認為，張善政先生可能不了解桃園的產業環境，也可能是見不得桃園有進步，對我們來說都要把不可能化成可能，要用愚公移山的精神把桃園建設好，把最好的產業與先進產業，讓年輕人有機會的產業通通引進桃園，讓張善政先生可以看到桃園的進步，大家用政策來溝通勉勵，如果他覺得我們在市政上的發展，已有具體成果都是不可能的事情，或是還沒有時間表，張善政先生所開的政策目前都沒有任何廠商答應，廠商們信任鄭文燦市長八年努力建設是個有效率的政府，希望這樣的好成績，讓可受信任的團隊繼續延續桃園未來的黃金八年。

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