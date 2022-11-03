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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄對李忠庭聲明提3質疑　批評高虹安：處理的不夠乾脆

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被指控聘任男友李忠庭擔任公費助理，疑似涉及詐領助理費，引發各界關注。前民進黨立委沈富雄3日在資深媒體人黃暐瀚「POP撞新聞」節目中，對李忠庭聲明提出三點質疑，並批評高虹安在處理這件事上不夠乾脆。

沈富雄對高虹安前助理李忠庭所發布的416字聲明提出三質疑，第一，李忠庭並未提及自己是公費助理還是非公費助理，如果拿的是公費，就不可以兼任何職位，因為是全勤公務員；再者，以相片或檔案證明有工作記錄，是不夠完備的，因為照片或檔案沒有連續性，「偶爾照過相片不能證明全職工作。」；第三，如果李忠庭跟高虹安共用一支手機，代表他要無時無刻都在她的身邊，這樣才可以轉達電話，但高虹安出現時，李忠庭是否隨時都在，「這點是存疑的。」

對於高虹安開嗆國民黨新竹市長候選人林耕仁是個「幾乎沒有當選機率的候選人」，沈富雄表示，高虹安在處理這件事上不夠乾脆，就算林耕仁是一點當選機會都沒有，也有權利批判，「若你去批評對手沒有當選機會，外界反而會認為是轉移目標或心虛的表現。」

至於前高雄市長韓國瑜要周末要幫林耕仁輔選，沈富雄分析，韓國瑜幫林耕仁是有用的，因為這可以百分之百補林耕仁口條不好的弱點；然而，是否能幫到林耕仁當選，他認為，韓國瑜只是「無風不起浪」，這個浪能不能大到讓林耕仁當選還不知道，因為林耕仁落後太多。

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