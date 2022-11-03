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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉義市長重行選舉　國民黨盼中選會維持1126舉行：避免增加社會成本

▲▼ 黃紹聰。（圖／記者翁伊森攝）

▲無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰過世，中選會公告將依法辦理嘉義市第11屆市長重行選舉。（圖／記者翁伊森攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰離世，中選會將召開委員會審議重行選舉投票日期，國民黨文傳會主委洪孟楷今（3）日表示，任何國人的離世都感到不捨，祈願黃候選人家屬節哀；然嘉義市長選舉若延後舉行恐造成增加社會成本以及選務人員負擔等問題，更非社會大眾所樂見，呼籲中選會審慎評估，以公平公開公正原則於原訂的11月26日辦理嘉義市長選舉。

洪孟楷認為，距離選舉尚有近四周，且選票印製作業不確定是否已在進行，但要調整都屬事小，重點是嘉義市長選舉若延後舉行將造成三大問題，首先，增加的社會成本難以估算；再者，選務人員難以招募；第三，地方選務經費欠缺等，呼籲中選會能多加評估，避免相關政治因素的考量，更希望政黨黑手不要介入選務，讓選務工作能維持中立、客觀。

洪孟楷指出，雖然距離九合一選舉僅剩下20多天，但嘉義市選委會也已經表明會加緊作業，希望能趕在11月26日投票的立場，呼籲中選會能尊重地方選委會的意見，加速相關選務流程，讓嘉義市選民能在11月26日一併選出新任的嘉義市長，減少不必要的奔波與社會成本，更能符合民主法治精神。

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